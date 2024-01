Mujer acuerda con chofer hacer viaje a casa y para engañar al novio

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor del taxi de aplicación se carcajeó al escuchar el plan de la mujer para engañar a novio/X @ElsolitoXXX

La tecnología cada vez es más compleja y estricta, pero el humano siempre encuentra la manera de salirse con la suya. Un ejemplo que se volvió viral fue el caso de una mujer que acordó con el chofer de taxi de aplicación engañar al novio, haciendo un viaje supuestamente para llegar a casa e irse a otro lugar.

En redes sociales se viralizó el video de una mujer quien decidió engañar a su novio y acordar con el conductor del taxi de aplicación, dar por realizado el viaje para llegar a casa, pero sin tenerla como pasajera; mientras que ella se iba a otro destino.

Así la mujer propuso a chofer hacer un viaje sin llevarla

En el video, se logra ver al chofer, desde la cámara del taxi de aplicación, llegando a la ubicación donde estaba la pasajera. Sin embargo, la mujer usuaria se acercó a la ventana del copiloto para proponerle al conductor que realice el viaje rumbo a su casa, sin llevarla.

“Soy la chica del viaje. Nada más quería ver si no me podías iniciar el viaje… Bueno, que me hagas el viaje sin que yo me suba. Que tú hagas el viaje normal, nada más que yo no me voy a ir”, dijo la mujer al conductor.

Ante esto, el conductor del taxi de aplicación se mostró confundido, quizá porque ningún pasajero le había pedido realizar un viaje rumbo a casa sin llevarlo a bordo o sin algún paquete qué entregar. Por lo cual, volvió a preguntar a la mujer sobre su plan y ella finalmente confesó que el objetivo era engañar al novio.

“Bueno, lo que pasa es que… La verdad voy a salir con mi amiga, pero le tengo que mandar la ubicación a mi novio, porque es bien celoso, de que ya voy para mi casa. Entonces, ya le dije que voy saliendo del trabajo para mi casa y que ya me voy a llegar a dormir porque ya me siento mal. Entonces quería ver si me haces el favorzote”, explicó la mujer.

Abusados compas, cada vez salen más tecnicas para engañar al hombre, de las féminas. 😠 pic.twitter.com/XAVkeyHWuo — EL SOLITO. (@ElsolitoXXX) January 11, 2024

Una vez aclarada la situación, el chofer del taxi de aplicación comenzó a reír, ya que no podía creer la nueva forma de los pasajeros para engañar a sus novios sobre supuestamente haber llegado a casa, cuando realmente se van a otro lugar. Por lo tanto, la mujer intentó convencerlo de hacer el acuerdo, ofreciéndole dinero.

“¿Sí? Te doy una propinita por el favorcito. Mira, ten los 100 (pesos). Sí, lo finalizas y normal, normal. Ya sebes, ‘me meto a mi casa y me duermo’, ya sabes”, dijo la mujer al chofer del taxi de aplicación, con quien acordó hacer un viaje para llegar a casa y engañarlo.

