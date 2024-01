Viuda de Fer del Solar no desalojará departamento de Ingrid Coronado

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que murió Fernando del Solar Anna Ferro, su viuda, y su exesposa, Ingrid Coronado, han estado en una disputa legal por un departamento en Cuernavaca. La conductora ha mencionado que dicha propiedad es suya y es parte del fideicomiso que se realizó a favor de sus hijos.

Aunque Ingrid Coronado le ha pedido a Ana Ferro desalojar el departamento, la viuda de Fer del Solar se ha negado y ha declarado que dicho inmueble le pertenece, algo que volvió a decir en una entrevista con Annete Cuburu.

En la plática, Anna Ferro explicó que antes de que su esposo muriera le dejó un documento en donde se especifica que ella es la dueña del departamento que pide Ingrid Coronado.

“Yo tengo un documento que me avala como dueña de una parte de esa propiedad. Fer desde el 2015 quiso dar de baja el departamento del fideicomiso y no lo logró, entonces, para ampararse y ampararme, lo hizo de otra forma. Hizo un documento en el cual tengo yo derechos sobre eso”.

Ingrid Corona ha comentado ante los medios de comunicación que fue la primera en acercarse a Anna Ferro para llegar a un acuerdo, pero la maestra de yoga señala lo contrario.

“Fui yo la primera en decirle: ‘necesitamos platicar para llegar a un acuerdo’, pero la negociación era: ‘déjame mi departamento, deja todas las cosas, agarra tus chivas y salte de ahí’, y no”.

Finalmente, Anna Ferro se defendió y comentó que no está cometiendo algún delito al vivir en el departamento, ya que todo está en regla.

“Si estuviera en algo ilegal, no estuviera viviendo ahí. Hay muchas cosas a medias, muchas no verdades. Cada quien arregla y acomoda, pero están contando una historia que no es mía”.

Con información de Excélsior