Sergio Mayer anuncia que venderá fotos exclusivas en redes

Hace apenas un par de días atrás, Sergio Mayer anunció su incursión en la venta de contenido exclusivo a través de la famosa “página azul” y durante un reciente encuentro con los medios el exparticipante de “La Casa de los Famosos” sorprendió al revelar con qué bella mujer le gustaría hacer una atrevida colaboración, además, ofreció distintos detalles referentes al material que podrán encontrar sus suscriptores.

Como bien se sabe, Sergio Mayer ha explotado su lado sensual a lo largo de su carrera en distintos proyectos como Garibaldi y “Solo para mujeres”, tan solo por mencionar algunos, sin embargo, el actor aseguró que este proyecto en “la página azul” será algo diferente debido a que sus seguidores podrán encontrar material de alta calidad, pues aclaró que no será un simple desnudo, sino que serán fotos sumamente sensuales, pero “muy cuidadas”.

Sergio Mayer revela con qué bella mujer pretende hacer una colaboración

Debido a que en las colaboraciones entre creadores de contenido son muy recurrente en “la página azul”, Sergio Mayer fue cuestionado de forma directa si le gustaría trabajar con alguna modelo en específico o alguna otra celebridad, sin embargo, el exGaribaldi señaló que debido a que está casado no tiene pensado hacer colaboraciones, sin embargo, solo hay una mujer que podría aparecer en sus fotos y se trata de su esposa, Issabela Camil, quien también se encuentra involucrada en el proyecto pues confesó que la también actriz ha sido muy valiosa en el lado de la producción.

“Si hago alguna colaboración sería con mi esposa, le da risa, ella me coordina y me ayuda a ver cosas, que si cambie esto o la luz, ella es muy buena en eso. De repente le digo ‘a ver si aparecen sus manos por aquí’ y me dice ‘lo platicamos’ entonces puede ser que haga algunas colaboraciones con ella muy cuidadas, con mucho cariño y mucho respeto, pero si fuera soltero y no tuviera familia, quizá sí haría otras colaboraciones”, sentenció Sergio Mayer ante distintos medios de comunicación.

Es importante señalar que Sergio Mayer señaló que también está dispuesto a cumplir con las peticiones más subidas de tono de sus admiradoras, siempre y cuando paguen muy bien por ello, además, refirió que, contrario a como lo han hecho otras celebridades, por ahora no tiene pensado vender su ropa interior o algunas otras prendas pues solo está enfocado en entregar un contenido de calidad.

Para finalizar, Sergio Mayer señaló que está consciente de que se convertirá en blanco de críticas por su incursión en la venta de contenido exclusivo a sus 58 años de edad, no obstante, aseveró que se esta situación no le genera inseguridad pues todavía “puede y tiene con qué” para destacar en esta rama de la industria del espectáculo.

