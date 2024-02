Científicos chinos desarrollan a la primera niña con IA

CIUDAD DE MÉXICO.- Podría parecer y actuar como una niña pequeña, sin embargo, esta entidad que ya luce espeluznante puede ser el próximo gran avance en inteligencia artificial.

Su nombre es Tong Tong, que significa “niña”, y es la primera niña con inteligencia artificial del mundo desarrollada por científicos del Instituto de Inteligencia Artificial General de Beijing (BIGAI).

De acuerdo con sus creadores, a esta niña con IA pueden asignársele tareas, aprender de forma autónoma y explorar su entorno.

Y es que la realidad supera la ficción, y tal como ocurre con la película de 2001 “A. I. Inteligencia Artificial” escrita y dirigida por Steven Spielberg, este robot también es capaz de experimentar emociones, pues cuenta con su propia alegría, ira y tristeza.

𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐀𝐈 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝

Tong Tong is a virtual AI entity that can assign herself tasks, learn autonomously, and explore her environment.

She can display behavior and abilities similar to those of a three or four-year-old child🤖… pic.twitter.com/SoZpKLegwY

