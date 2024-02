Yahritza Martínez es criticada en redes por su nuevo look

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 2023 Yahritza y su Esencia desataron una ola de críticas en su contra debido a que en una entrevista mencionaron que no les gusta la comida mexicana, a pesar de que sus padres son mexicanos. Tras esto, tal parece que la vocalista de la agrupación no descansa de los malos comentarios.

Ahora se ha hecho viral un video en el que se muestra que Yahritza Martínez se realizó un cambio de look, el cual consiste en un nuevo corte de cabello, el cual fue duramente criticado en redes sociales.

Usuarios critican el nuevo look de Yahritza Martínez

Una cuenta de TikTok publicó un video en el que la joven cantante se encuentra en un salón de belleza y alguien graba el corte de cabello que se realizó la intérprete de “Frágil”.

Yahritza Martínez no se hizo un gran cambio, sin embargo, se realizó un corte un tanto extravagante, ya que se dejó un fleco muy corto, que ni siquiera llega a la mitad de su frente.

Aunque el clip es de corta duración, este se viralizó rápidamente y desató las críticas en contra de la cantante, ya que aseguran que ese corte de cabello no le favorece.

En los comentarios del video, varios internautas dejaron su opinión respecto al corte de cabello de Yahritza y su Esencia, además que hubo otros que demostraron que aún no perdonan a la cantante y sus hermanos por los comentarios que hicieron de la gastronomía mexicana.

“Con su copete recordé mi infancia”, “Parece que se cortó el fleco ella sola”, “Yo cuando me cortaba el fleco sola”, “Ya ni me acordaba de ellos”, “Qué coquette”, “Así quedó mi hermana cuando le corté el fleco”, “¿Qué se hizo?”, “Ahora sí se ve que es de Washington”, “Así me peinaba mi mamá en la primaria”.

Con información de Excélsior