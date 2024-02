Andrea Legarreta reacciona al supuesto nuevo romance de Erik Rubín

Andrea Legarreta acaparó la atención de distintos medios de comunicación durante las últimas horas debido a que habló de lo que piensa acerca del supuesto nuevo romance que Erik Rubín tiene con una misteriosa y joven mujer, por lo que las palabras de la conductora de “Hoy” sorprendieron a más de uno, además, también aprovechó para confesar si ella pretende darse una nueva oportunidad en el amor.

El presunto nuevo romance de Erik Rubín fue destapado por el programa “Todo para la mujer” donde presentaron una foto en la que se puede ver al exTimbiriche en lo que parece ser una cita con una joven y misteriosa mujer, a quien incluso, se le vio tomando de la mano.

Andrea Legarreta no ve con malos ojos el nuevo romance de Erik Rubín

Durante un reciente encuentro con distintos medios de comunicación, Andrea Legarreta fue cuestionada de forma directa sobre la presunta nueva relación amorosa de Erik Rubín y la conductora de “Hoy” señaló que su ex tiene derecho a darse una nueva oportunidad en el amor y aunque dijo no estar enterada del tema, señaló que siempre le deseará lo mejor al padre de sus hijas pues pese a ya no ser pareja, siguen guardándose un profundo cariño.

“Mira, al final, cuando tomas una decisión así y eres joven y libre pues tienes derecho, si así lo deseas de salir, de conocer, incluso, con el tiempo, quizás, de iniciar una nueva historia. Entre nosotros hay mucho amor, mucho respeto, somos una familia, a veces a la gente le cuesta mucho trabajo entenderlo, parece que la gente prefiere entender más algunas relaciones donde hay gritos, sombrerazos, mala onda y pleitos, como que eso se les hace más normal, ojalá que lo normal fuera ver una relación sana entre una expareja que sigue unida por sus hijas y con respeto y agradeciendo lo vivido.

“Siempre le voy a desear lo mejor, es un muy buen hombre, sin duda entre nosotros hubo una historia muy bonita, lo que podemos esperar es una historia bonita, con una persona valiosa, que nos quiera, que nos respete por lo que somos, que sume felicidad a nuestras vidas, si Erik está bien, mis hijas van a estar bien”, fueron las palabras que expresó Andrea Legarreta ante distintos medios de comunicación.

Andrea Legarreta confiesa si ya está lista para tener una nueva relación

Para finalizar, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre la posibilidad de que ella pueda iniciar un nuevo romance, sin embargo, la conductora de “Hoy” descartó la idea completamente pues aseguró que, por ahora, su único interés es disfrutar de su familia, en especial de sus hijas y de su padre, quien actualmente se encuentre viviendo con ella debido a que el huracán Otis afectó su residencia en Acapulco.

“Ay yo no, me lo han preguntado mucho, pero no estoy lista, ni siquiera para salir, tengo gente que dice ‘te quiero presentar un amigo’ pero no siquiera estoy lista para eso, estoy bien viviendo mi momento disfrutando mucho a mi padre, porque, desafortunadamente el huracán (Otis), le quitó mucho a muchas personas, pero a mí me dio a mi papá, obviamente por causas de fuerza mayor tuvo que vivir a la Ciudad de México y estamos disfrutándolo muchísimo, no estoy en el momento ni tengo ganas, solo tengo ganas de disfrutar a mi familia” finalizó Andrea Legarreta.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO