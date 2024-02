Se registra en Guerrero sismo magnitud 5

GUERRERO.- Se registró la tarde de este sábado un sismo de magnitud 5 con epicentro al norte de Coyuca de Benítez, Guerrero.

Por medio de redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que el temblor se localizó a 23 kilómetros de Coyuca de Benítez a las 18:01 h.

Lo anterior generó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México.

Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica.

No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños.

— Martí Batres (@martibatres) February 18, 2024