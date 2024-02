“Nunca nos va a reemplazar”: Yamileth Ramírez habló de Alex Marín y sus 7 nuevas novias

El anuncio que dio el empresario y actor de películas adultos, Alex Marín, de tener siete novias nuevas para los diferentes días de la semana fue una sorpresa para su exnovia, Yamileth Ramírez, quien desconocía el hecho y dio su opinión en entrevista con el youtuber Aldo Caña.

Hace unas horas fue publicada la entrevista del influencer Aldo Caña con la actriz de películas para adultos, Yamileth Ramírez, donde se enteró por primera vez que su exnovio, Alex Marín, pensaba tener siete nuevas novias ahora que se separó de sus antiguas parejas.

¿Qué opina Yamileth Ramírez de nuevas novias de Alex Marín?

En la entrevista, Yamileth Ramírez confesó que desconocía que su exnovio Alex Marín, ahora que se separó de ella, Mía Marín y Giselle Montes, planeaba tener siete novias, de las cuales ya presentó a cuatro. Esta fue la opinión de la actriz mexicana de películas porno.

“No me sabía esa la de las siete novias, ¡eh! […] Pues es vida de Alex. O sea, él ya está en un proceso con Mía de que se van a separar […] Solamente no me sabía esa porque se supone que… Tú sabes que las originales nunca se van a reemplazar. Las originales somos las originales, así traiga a más; así traiga a ‘Zultanita’ a ‘Fulanita’ y a todas se les va a dar una oportunidad, pero no va a ser lo mismo”, dijo Yamileth Ramírez.

Yamileth Ramírez recalcó que, pese a que su exnovio Alex Marín es famoso, las parejas originales del empresario son las que se ganaron los corazones de los fanáticos y quienes ayudaron a construir el imperio que actualmente tiene el empresario, pero no guarda resentimiento. Incluso, informó que aún trabaja con el actor de películas para adultos en algunos espectáculos.

“Es Alex Marín. Sí, pero también lo complementaban sus mujeres, las originales […] Cada quien está ahorita por su lado. Yo sigo trabajando con Alex, lo sigo apoyando en shows. En otra perspectiva mía, de que ya no es mi novio, ahorita lo veo como jefe. O sea, ya no lo peleo, porque eran peleas siempre con él de ‘¿por qué estás hablando con esta vieja?’ y ‘¡te estoy viendo!’. Entonces, como que también afectaba un poquito mi salud mental. Ahorita lo veo de otra manera, como mi jefe, mi amigo”, aclaró Yamileth Ramírez.

¿Quién provocó la separación entre Alex Marín y sus exnovias?

Tras revelar que desconocía que Alex Marín tendría siete nuevas novias, la ex, Yamileth Ramírez, reveló quién provocó la separación entre el actor y sus antiguas parejas, ella, Mía Marín y Giselle Montes, culpando así a una de las nuevas integrantes del poliamor, Melissa Marín.

“Por Melissa se acabó todo. Por Melissa fue que Mía empezó a cambiar mucho y yo solamente era con Giselle y nos aliábamos, pero yo también trataba de ya no excluir a Mía, como ella lo hacía”, declaró la actriz.

Por otra parte, Yamileth Ramírez explicó que Mía Marín habría integrado a Melissa Marín en el poliamor, como nueva novia de Alex Marín, en secreto, dejando a un lado a Giselle Montes y a ella. El hecho comenzó a generar más roces de los que tenían entre sí.

“Todo el tiempo era como ‘Melissa, Melissa’ y yo por eso opté por tener novio, porque yo al principio me daba cuenta de todo. Le decía a Giselle ‘oye, yo siento que ellos ya tienen otra novia’ y Alex me dijo que como que le diera la noticia a Giselle de que Mía iba a tener otra novia, pero Giselle creía en las mentiras que Mía le decía de, ‘no, es que tú eres la única mujer y no te voy a cambiar por nada en el mundo’. Todavía se lo dijo en mayo (de 2023)”, explicó Yamileth.

Finalmente, Yamileth Ramírez reveló que le dio la opción a Alex Marín de fingir que aún era su novia, pese a haberse separado. Sin embargo, la nueva pareja del actor de películas para adultos, Melissa Marín, habría influido en que esto no sucediera.

“Se metió mucho en el trabajo, piensa que es la que manda y, ahora que no está Mía, la señorita se cree la ama y dueña de todo. Imagínate, anda diciendo que se va a casar con Alex y yo así como de ‘what the f…’ O sea, no me sabía esa”, añadió Yamileth Ramírez, tras revelar que desconocía lo de las nuevas novias de Alex Marín.

