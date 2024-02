Profe se manifiesta en el SNTE; exige cumplimiento a demandas tras plantón y cese acoso en su contra

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El maestro Arnulfo Gallegos Álvarez, dirigente magisterial independiente en Victoria se manifestó este martes en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 30, para exigir cumplimiento a las demandas que se hicieron en el pasado plantón estatal y que pare el hostigamiento en su contra por un presunto crédito que “me plantaron”.

En entrevista dijo que son varios los maestros que se le acercaron para decirle que no se ha dado cumplimiento con la asignación de plazas y horas a que tienen derecho, no se ha realizado entrega de apoyos para lentes pese a que resultaron beneficiados entre otros.

Explicó que fue recibido por el maestro Ulises Ruiz Pérez, con quien dijo no llegaron a un acuerdo, “porque me sacó lo del préstamo que supuestamente yo saqué a nombre de la maestra Margarita Vitua Martínez”, quien es maestra del jardín de niños Estefanía Castañeda.

Advirtió que ya le hicieron prueba calígrafa a la firma de los documentos que fueron entregados para el préstamo “y salí limpio no tengo nada que ocultar, las autoridades están investigando el caso”, insistió tras señalar que no se robó documentos, no firmó papeles y no solicitó ningún préstamo a nombre de otra persona.

En ese sentido pido al Secretario General de la sección 30, Arnulfo Rodríguez Treviño, atienda las demandas de los docentes, porque también hay maestros que se quejan de no recibir pagos pendientes incluso de aguinaldos.

Incluso denunció discriminación para poder entrar a las oficinas de la secretaria general, si no eres güera, de ojo de color y sangre azul, no los atienden”, concluyó.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA