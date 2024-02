Fraude por VG TOURS asciende a un millón de pesos

ALTAMIRA, TAM.- Defraudados por la agencia de viajes VG TOURS, continúan con la búsqueda de la dueña para que les pague.

El fraude a más de 150 personas de la zona conurbada asciende a un millón de pesos y los afectados han acudido a los domicilios de la propietaria de la agencia.

“Desde que hicimos el plantón no hemos recibido respuesta, hemos estado llamando, enviando mensajes y no contestan, no hay ninguna información”, comentó una de las afectadas que se identificó como Cinthia Conti.

Durante la noche del miércoles, un grupo de afectados acudió a un domicilio en la colonia Los Mangos con el objetivo de manifestarse y exigir la devolución del dinero.

“A mí me deben 10 mil pesos, pero ya tenemos una lista con los afectados y son como 150 personas y según nuestras cuentas más de un millón de pesos, el millón es”.

Los primeros defraudados fueron los que pagaron el concierto de Luis Miguel en noviembre del año pasado, en ese tiempo la agencia de viajes a través de un comunicado aseguró que sería el único cancelado, pero no fue así.

“Yo estoy interesada en recuperar mi dinero, ya no sabemos qué hacer porque no hay autoridad contra esta persona que hizo el fraude”.

La afectada detalló que decidió no interponer una denuncia, pero insistirá hasta que le sea devuelto el dinero, “estoy esperando para tenerla cara a cara para exigir mi dinero porque no proceden las demandas”.

“Nos movimos a esta dirección que aparecía cuando se vendieron los tour, pero nos comentan que no es. Mi viaje era en noviembre y se suponía que el único viaje afectado era el de Luis Miguel, los que veníamos después no pensamos que fuera a suceder, pero aumentaron los viajes cancelados”.

POR OSCAR FIGUEROA