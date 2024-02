La Casa Blanca critica a AMLO por exponer el número de una reportera de The New York Times

ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca criticó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por exhibir durante su conferencia Mañanera del 22 de febrero datos sobre la periodista Natalle Kitroeff, colaboradora del periódico The New York Times.

Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca indicó que no apoyan la acción del mandatario mexicano ya que para Estados Unidos es importante la libertad de prensa y que los periodistas puedan informar libremente sintiéndose seguros y protegidos.

“No he visto eso. Obviamente eso no es algo que apoyemos. Creemos en la libertad de prensa, obviamente. Y es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos”, dijo en conferencia de Jean-Pierre.

AMLO mostró en vivo una carta de la corresponsal donde aparecía el número de la periodista, así como varias preguntas por un supuesto nexo con el crimen organizado.

Por lo que recibió críticas de varias figuras de la política mexicana y otros periodistas.

¿Qué dijo AMLO sobre la periodista de The New York Times?

El presidente mexicano dio a conocer los datos de una periodista estadounidense quien busco entrevistarlo para conocer su opinión sobre una investigación que hizo el diario sobre el financiamiento que recibían cárteles mexicanos por parte de personas allegadas a él.

“La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculada a mí recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”, dijo el mandatario en su conferencia.

López Obrador indicó que no pasaba nada malo y la periodista solo debía cambiar su número para no recibir mensajes no deseados.

“Otro número y ya. (…) A ver si hacen este reportaje sobre calumnias de The New York Times y otros medios. Tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia. Aquí son bienvenidos”,indicó.

CON INFORMACIÓN DE TvAZTECA