Carlitos lucha contra el cancer; apoyémoslo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- “¡Hola! Soy Shanti. Este domingo habrá una carrera para recaudar fondos para mi trasplante de médula ósea. Los invito a inscribirse en la carrera que se llevará a cabo este domingo y a apoyarme en mis otras actividades”. Esta es su historia.

Carlos Santiago Cárdenas Guzmán, conocido como “Shanti” o “Carlitos”, es un niño de 10 años que representó a Tamaulipas en un torneo internacional de taekwondo, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce. Sin embargo, en la actualidad enfrenta una fiera batalla contra el cáncer.

Probablemente, cuando leas este artículo o veas el video, Carlitos esté ingresado en el Hospital Infantil, ya que tenía programada una sesión de quimioterapia y sería dado de alta para asistir a su carrera organizada por Tías de Corazón.

“A mí me gusta mucho Pokémon. Charmander es mi favorito. Ahora estoy estudiando en la primaria, pero debido a mi internamiento no he podido ir. Hoy me van a internar porque me van a poner unas quimioterapias”, compartió Carlitos.

Sus padres, los señores Carlos Cárdenas Valderrama y Jimena Guzmán Juárez, relatan cómo pasaron de recorrer varios torneos y ganar cintas a buscar desesperadamente un diagnóstico y, ahora, un trasplante que parece ser una luz al final del túnel para poner fin a esta terrible enfermedad.

“En octubre de 2021, a Carlos le diagnosticaron después de días en los que tenía dolor en sus piernas. Pensábamos que era producto del ejercicio o alguna lesión deportiva”, relataron sus padres.

Después de consultar con varios médicos, quienes señalaron que el dolor no era resultado de una lesión física, les recomendaron visitar a un oncólogo, y así fue como llegaron al Hospital Infantil, donde recibieron un diagnóstico acertado.

Les diagnosticaron un tipo de leucemia (cáncer de la sangre) de evolución rápida, en el que hay demasiados linfoblastos (glóbulos blancos inmaduros) en la médula ósea y la sangre. Es el tipo más común de leucemia linfoblástica aguda (LLA).

“Al principio nos sentimos tristes, muy desesperados, pero es una situación en la que no tenemos mucho tiempo para deprimirnos, así que comenzamos el tratamiento aquí en Ciudad Victoria, en el hospital infantil”, comentaron sus padres.

Desafortunadamente, Carlitos tardó mucho en entrar en remisión, es decir, en que el cáncer saliera de su cuerpo, por lo que es candidato a un trasplante de médula ósea, y su padre podría ser el donante.

Sin embargo, para llevar a cabo el trasplante, hay una lista de espera a nivel nacional y aún no se sabe cuánto tiempo podría pasar hasta que esto suceda.

Por esta razón, acudieron al Hospital Universitario en Monterrey, pero este procedimiento tiene un costo elevado.

Por ello, decidieron crear la página “Unidos Por Shanti” en Facebook, donde informan sobre todas las actividades realizadas para recaudar dinero y así poder cubrir los gastos necesarios.

Este próximo domingo, día de la familia, se llevará a cabo una carrera-caminata organizada por Tías de Corazón. Invitamos a todos a inscribirse y ayudar a esta noble causa.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON