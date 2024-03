Alas de la ambición

En el sexenio del ex gobernador TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, el entonces Secretario de Salud, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ buscaba afanosamente la candidatura a la alcaldía de Mante.

En el caso de HÉCTOR LÓPEZ no se puede cuestionar su preparación profesional y política para gobernar una ciudad.

Normalmente aquellos que pasan por una dependencia como es la Secretaria de Salud son personajes que deben tener sensibilidad, talento y un temperamento fuerte para enfrentar los problemas que se viven a diario en la dependencia.

Se juegan vidas diariamente, por lo que deben saber aplicar de la mejor manera los recursos de la Secretaria de Salud. De esta dependencia surgen muchos representantes populares, como es el caso del actual gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien fue Subsecretario en sexenios pasados o el siempre recordado RODOLFO TORRE CANTÚ.

HÉCTOR LÓPEZ quería ser alcalde, tenía una de las mejores dependencias en sus manos, con un gran presupuesto y capacidad de decisión.

Sin embargo quería dejar la dependencia. En una conversación con HÉCTOR LÓPEZ, nos preguntó acerca de su objetivo y si debía o no insistir, pues no tenía señales claras del exgobernador.

“Lo peor que te pudiera pasar es quedarse en Salud. Es decir no apuestas, ni pierdes nada”.

Ahora, tenemos que media docena de diputados locales acaban de solicitar licencia para dejar de manera indefinida su cargo con la esperanza de alcanzar la candidatura por la presidencia municipal.

Esos legisladores que ni siquiera tuvieron la capacidad para defender la presidencia de la Gran Comisión, la misma que perdieron ante las embestidas del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Esos diputados locales que se mostraron sumisos ante CABEZA DE VACA, cuyo talento se refleja al formar parte de una de las peores legislaturas presentes hoy quieren más y más.

No podemos generalizar, pero la capacidad de algunos de los legisladores que solicitaron licencia con la esperanza de recibir la candidatura a la presidencia municipal de verdad es decepcionante.

Esto es todo lo contrario al caso de HÉCTOR LÓPEZ, lo peor que pudiera pasar con los diputados locales es que terminarán como ediles.

Lo mejor para los ciudadanos es que se quedarán al frente de sus cargos, pero nadie puede cortar las alas de la ambición y el crecimiento. El 24 los llamas y ellos responden.

En Nuevo Laredo, por lo pronto ya decidieron que será CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL vaya por su reelección a la alcaldía.

En Río Bravo, también van por la reelección con JOEL EDUARDO YÁÑEZ VILLEGAS, en otra apuesta de Morena por la tranquilidad de los grupos.

No hubo sorpresa, ya se esperaba esa jugada, donde hay muchos problemas son otros municipios, donde se pospone la decisión, ahí se dieron alas a los alacranes y contaminaron el proceso de selección y ahora es imposible un acuerdo.

En el Congreso del Estado se dieron las comparecencias de la Secretaria de Educación, LUCÍA AIME CASTILLO PASTOR y del Secretario General de Gobierno, HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ.

Por último, la Comapa de ciudad Victoria invita a los ciudadanos que tengan rezago de seis o más meses en su tarifa doméstica o comercial se unan al programa de descuentos hasta de un 100% en multas y recargos

Solamente es necesario acudir con tu recibo de pago a ventanilla en cualquiera de nuestras sucursales u oficina matriz, en donde se te ofrecerá la mejor opción para tu regularización.

“Regulariza tu recibo” se mantendrá vigente en marzo.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com