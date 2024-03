‘Wanders Lover’ reaparece desde el hospital

MÉXICO.-

La Wanders Lover ha estado pasando por unos meses complicados en cuanto a salud, pues fue en febrero que descubrió que podría ser amputada resultado de una mala operación quirúrgica, al descubrir que le fueron implantados polímeros en los glúteos, lo que la ha mantenido en el hospital.

Ahora, desde su cuenta de TikTok, ha lanzado un contundente mensaje a todos aquellos que la criticaban y presionaban para que denunciara al cirujano que la habría operado mal insertando polímeros en los glúteos y que harían que se le fueran removidos.

Y es que la querida comediante habló tajante y contundentemente en sus redes sociales, pues asegura que no sabe quién es el cirujano que la operó y por quien hoy peligra su vida, por lo que pide que dejen de presionar.

“No es que no quiera decir el nombre del cirujano que me puso los polímeros, es que no lo sé. Desde los 23 años me he realizado operaciones quirúrgicas. No es que no quiera decir quién es el doctor. Yo quisiera saber quién fue”, comentó en su Tiktok.