Danna Paola es testigo de fuerte pelea y su reacción se hace viral

MÉXICO.-

Danna Paola se volvió tendencia una vez más en redes sociales, aunque no por sus elegantes looks o música nueva, sino por la fuerte pelea entre dos comerciantes de la que fue testigo y que no dudó en documentar a través de TikTok. Aunque fue su reacción y la serie de eventos que ocurrieron al mismo tiempo lo que la volvieron viral de inmediato por lo cómico que resultó.

Danna Paola es testigo de fuerte pelea

A través de su cuenta de TikTok, la intérprete de “Mala Fama” compartió un video del momento que calificó como “experiencia épica” en Tijuana, Baja California, pues justo cuando se dirigía a San Diego quedó atrapada en el tránsito acompañada de su novio, el cantante Alex Hoyer, y un grupo de amigos.

De un momento a otro dos comerciantes comenzaron a pelear y aunque no dio detalles de lo que provocó la riña, captó el instante en que comenzaron a empujarse golpeando accidentalmente el vehículo en el que viajaba la también actriz. En el video se escuchan gritos de la cantante mientras la camioneta continuaba su curso, por lo que también pudieron ver cuando obstruyeron el paso de otros automóviles.

Reacción vuelve viral a Danna Paola

El video de la actriz de “Élite” dio un giro inesperado cuando, con una expresión de ternura y preocupación, señaló a un pequeño perrito de raza Chihuahua que cargaba otro señor en su brazo. Sumado a ello, se escucha a una de las personas que acompañaba a la cantante que se cuestiona: “¿El señor trae tanga?”.

“El perrito es el protagonista”, “Típico en la línea”, “Un día más en Tijuana”, “¡Eso es México!”, “La historia tiene todo: una actriz, un cantante, conflicto, diversión, looks, un perro… ni sus series están así de buenas”, “El perrito” y “México mágico”, fueron algunos de los comentarios en X donde se difundió el video luego de que Danna Paola lo borrara de TikTok.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO