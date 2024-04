Mexicano protesta en Nueva York por el secuestro de su padre en Chiapas: “no me voy a callar”

En redes sociales se volvió viral la historia de Fernando Ruíz, un ganadero mexicano cuyo padre fue secuestrado en el estado de Chiapas. El hombre ganó relevancia en plataformas digitales luego de que subió un video protestando por las injusticias en México desde Nueva York, Estados Unidos.

La grabación, compartida por Fernando, muestra que el hombre colocó una serie de mantas en Times Square, en las que relata la historia de su padre y pide justicia a las autoridades mexicanas. De acuerdo con la información compartida por el ganadero, su progenitor fue sustraído en el municipio de La Concordia el pasado 9 de noviembre de 2023.

Ganadero relata cómo fue secuestrado su padre por el crimen organizado

En su testimonio, Ruíz compartió que se ha visto en la necesidad de salir a las calles de Nueva York a protestar, debido a que las autoridades mexicanas no le dan información sobre el paradero de su padre; el ganadero aseveró que únicamente le han explicado que su progenitor fue secuestrado en una zona controlada por el narcotráfico y que, aparentemente, la policía prefiere evitar la “confrontación” con el crimen organizado.

“Me encuentro en uno de los puntos más concurridos del mundo: Times Square, Nueva York, para mostrar al mundo lo que realmente está pasando en México y en especial en mi estado Chiapas. Lo que ven allá son cabezas en una hielera, ven allá cuerpo desmembrado. Un gobierno cobarde que deja a sus ciudadanos morir. Mi padre fue secuestrado y la respuesta del gobierno es que la zona donde fue secuestrado está tomada por el narco y ellos quieren evitar confrontación, que cobardes”, dijo el ganadero en su video.

Fernando seguirá buscando a su padre

En su video, Fernando adelantó que seguirá buscando a su padre ante la nula respuesta que ha tenido por parte de las autoridades locales. No obstante, lamentó que la estrategia de seguridad en su estado se haya visto rebasada por el crimen organizado: “yo no me voy a callar, yo voy a seguir buscando a mi papá. Y si el gobierno no hace nada, nosotros sí, yo no voy a olvidar a mi padre”, comentó el ganadero en su grabación.

De acuerdo con una entrevista para el medio de López Dóriga, Fernando Ruíz agregó que su padre fue secuestrado 9 de noviembre de 2023 y que él levantó la denuncia por la sustracción el 11 de noviembre del mismo año. El ganadero recalcó que la zona donde se perpetró el hecho violento es conocida por la presencia de grupos criminales y las autoridades no le han dado respuestas favorables sobre el caso de su progenitor, quien continúa desaparecido.

