Fin de semana excepcional: Comerciantes de Playa

MADERO, TAMAULIPAS.- Los comerciantes de playa Miramar reconocen que tuvieron un fin de semana excepcional por el enorme flujo de visitantes.

Juan Aquino Martínez, comerciante del área de Las Sirenas, informó que para antes del mediodía, ya no había espacio en la zona de palapas para nuevos paseantes.

“A las 9 de la mañana, ¡bendito Dios! ya no teníamos palapas disponibles en esta zona. No, no había ninguna desocupada y eso es algo que si previmos que iba a pasar, pero no de esa manera”.

Bajo estas condiciones, dijo que apenas se conseguía un espacio y nuevamente era ocupado.

La misma dinámica económica se vivió en el centro de recreación pública a lo largo del viernes, sábado y domingo.

“La cantidad de turistas que vinieron a la playa fue rapidísimo durante la mañana. Una situación que no teníamos desde hace años”.

Por. Jose Luis Rodriguez Castro

La Razón