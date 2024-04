VIDEO: Captan ataque de un elefante en safari; una mujer murió

Una tragedia ocurrió durante un safari en la nación de Zambia luego de que un elefante de una reserva natural atacará un vehículo en el que se transportaban un grupo de turistas.

Un hombre que iba en el safari logró capturar el hecho cuando el gran animal embiste un vehículo todo terreno en el que era transportado un grupo de turistas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El vídeo graba que en el vehículo que eran transportados los 6 turistas más el guía y como el elefante los iba persiguiendo durante varios metros.

Luego de varios segundos, el vehículo del safari se detuvo de manera abrupta y ahí fue cuando el animal los embiste sin compasión, atacando a los tripulantes.

🔥🚨GRAPHIC-BREAKING: An 80-year-old American tourist died when a five ton bull elephant chased down her Zambia safari truck for half a mile before charging.

This was at Kafue National Park from lufupa Lodge during a Zambian Safari. Two other passengers were injured and… pic.twitter.com/Yvd6lJrUsU

