Wendy Guevara revela que tiene nuevo galán

Mientras participó en la primera edición de “La Casa de los Famosos”, Wendy Guevara y Nicola Porcella levantaron rumores que entre ellos podría surgir un romance, sin embargo, los dos han aclarado que son buenos amigos.

También mientras estuvo en el reality show, se mencionó que Wendy Guevara estaba enamorada de su amigo Marlon Colmenarez, quien no es del agrado de la mayoría de los fans de la integrante de Las Pérdidas debido a que aseguran que solamente buscaba a la influencer por interés.

Wendy Guevera presume que tiene nuevo galán

A diferencia de sus amigas Paola Suárez y Kimberly La más preciosa, quienes sí son más abiertas al momento de hablar de su vida amorosa, Wendy Guevara prefiere mantener esa parte de su vida en privado, pero recientemente en una transmisión en vivo reveló que está saliendo con un joven que es stripper.

“Estoy saliendo con un amigo que es stripper que es mexicano y es bien lindo, me trata bien lindo, me abre la puerta, me dice espérame, yo te abro, no toma, no fuma, se duerme a las 11 de la noche”

La influencer señaló que este hombre con el que está saliendo es muy diferente a ella en varios aspectos, uno de ellos es que él no prefiere salir tanto de fiesta como ella.

“Le digo me enfermé y me dice: ‘ay mejor, no hay que ir al antro, vamos a acostarnos’ y le digo que ya quiero componerme para irme de antro y me manda un link de unas cabañas en San Miguel de Allende, vamos a relajar tres meses a una cabañita, y le digo: ‘ay, yo quiero mucho éxtasis’”.

La famosa detalló que a su nuevo galán le gusta la idea de que sean diferentes, ya que así se complementan.

“Dice que está bien porque sería un balance entre tú y yo, yo tranquilo y tu alocada”.

Por ahora la integrante de Las Pérdidas no ha dado más detalles sobre cómo es que conoció a su nueva conquista.

