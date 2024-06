Días, horarios y en dónde ver la Copa América 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa América 2024 está próxima a comenzar, con el juego inaugural entre la campeona Argentina y su similar de Canadá el próximo viernes 20 de junio, por ello, vale la pena conocer dónde ver todos los partidos del torneo continental en México, mismo que se celebrará por completo en Estados Unidos y que culminará hasta el 14 de julio.

¿QUÉ CANALES DE TV TRANSMITIRÁN LA COPA AMÉRICA 2024 EN MÉXICO?

Los partidos de la Copa América 2024 en México serán transmitidos por Canal 5 y Azteca 7 en televisión abierta y por TUDN en TV privada, como en ediciones anteriores. Los canales específicos para la transmisión en televisión de paga son 547/1547 en Sky, 501/890 en Izzi, 52 en CableCom y 503/504 en Total Play.

En el caso de los partidos que van por TV abierta en México, serán once encuentros de fase de grupos, dos de cuartos de final, dos de semifinales y la gran final, los que irán a través de Canal 5 y Azteca 7, incluyendo los tres duelos de la Selección Mexicana ante Jamaica, Venezuela y Ecuador, sus rivales de grupo.

Llegó el mes de la CONMEBOL Copa América™ 💫 pic.twitter.com/fXzCdDguCV — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 1, 2024



¿DÓNDE VER POR STREAMING LA COPA AMÉRICA 2024 EN MÉXICO?

Para ver la Copa América 2024 en servicio de streaming, los aficionados pueden acceder a la aplicación ViX, en su servicio Premium, para disfrutar de absolutamente todos los partidos correspondientes al torneo continental organizado por Conmebol y Concacaf.

CANALES Y HORARIOS EN MÉXICO DE LOS PARTIDOS DE FASE DE GRUPOS EN COPA AMÉRICA 2024

20 de junio: Argentina vs Canadá – 18:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

21 de junio: Perú vs Chile – 18:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

22 de junio: Ecuador vs Venezuela – 16:00 horas – ViX Premium

22 de junio: México vs Jamaica – 19:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

23 de junio: Estados Unidos vs Bolivia – 16:00 horas – ViX Premium

23 de junio: Uruguay vs Panamá – 19:00 horas – ViX Premium

24 de junio: Colombia vs Paraguay – 16:00 horas – ViX Premium

24 de junio: Brasil vs Costa Rica – 19:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

25 de junio: Perú vs Canadá – 16:00 horas – ViX Premium

25 de junio: Chile vs Argentina – 19:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

26 de junio: Ecuador vs Jamaica – 16:00 horas – ViX Premium

26 de junio: Venezuela vs México – 19:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

27 de junio: Panamá vs Estados Unidos – 16:00 horas – ViX Premium

27 de junio: Uruguay vs Bolivia – 19:00 horas – ViX Premium

28 de junio: Colombia vs Costa Rica – 16:00 horas – ViX Premium

28 de junio: Paraguay vs Brasil – 19:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

29 de junio: Argentina vs Perú – 18:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

29 de junio: Canadá vs Chile – 18:00 horas – ViX Premium

30 de junio: México vs Ecuador – 18:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

30 de junio: Jamaica vs Venezuela – 18:00 horas – ViX Premium

1 de julio: Estados Unidos vs Uruguay – 19:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

1 de julio: Bolivia vs Panamá – 19:00 horas – ViX Premium

2 de julio: Brasil vs Colombia – 19:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

2 de julio: Costa Rica vs Paraguay – 19:00 horas – ViX Premium

*Todos los horarios son correspondientes al Centro de México.

**Cuando se definan los partidos de Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final, será cuando se determinen los canales de TV y horarios en los que se transmitirán dichos encuentros.

Con información de Excélsior