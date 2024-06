Entre risas, Alfredo Adame anuncia que va a prisión

MÉXICO.- Durante las últimas horas el nombre de Alfredo Adame ha encabezado las principales listas de tendencias en plataformas digitales y esto se debe a que el afamado y polémico actor anunció a través de sus redes sociales que se entregaría voluntariamente a las autoridades capitalinas para cumplir una condena que le impusieron por un pleito que tuvo con un periodista, no obstante, el autonombrado “Golden Boy” se mostró divertido con la situación, lo cual, generó todo tipo de posturas entre sus seguidores.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la mañana de este viernes 14 de junio Alfredo Adame difundió un video en el que aparece dentro de un vehículo y anunció que estaba en camino al Centro de Sanciones Administrativa y de Integración Social conocido como “El Torito” donde deberá internarse por un plazo de seis horas pues así lo determinaron las autoridades tras un pleito que tuvo contra un periodista al que le mentó la madre.

Entre risas, Alfredo Adame anuncia que entrará a prisión: “Voy recluso” pic.twitter.com/Q3sK61qfEB — señora chisma (@sritachisma) June 14, 2024

Como se dijo antes, durante la referida grabación, Alfredo Adame se mostró despreocupado y sumamente risueño y adelantó que será hasta después de las 13:00 horas cuando se vuelvan a tener noticias suyas.

“¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! No me van a creer a dónde voy pues voy al Centro de Reclusión Temporal llamado “El Torito” aquí en la Ciudad de México, me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto, entonces ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al “Torito”. Bueno, si no escuchan nada de mí en la mañana hasta en la tarde me comunico, voy de recluso al “Torito”, expresó Alfredo Adame en el video que difundió en su perfil oficial de Instagram.

Cabe mencionar que, Alfredo Adame quiso evitar generar más polémica desactivando los comentarios de sus publicaciones, sin embargo, su video fue replicado en otras plataformas digitales donde se generaron todo tipo de reacciones en torno a su encarcelamiento temporal pues hubo quien señaló que esperan que esta situación le sirva como escarmiento para que ya no sea tan polémico, mientras que algunos otros señalaron que esta disposición de las autoridades les parece una medida “exagerada”, además hubo quien se tomó el asunto con ligereza y realizaron bromas y hasta crearon memes que se compartieron con el hashtag #FreeAlfredoAdame.

Como se dijo antes, Alfredo Adame recuperará su libertad a las 13:00 horas de este viernes 14 de junio y se espera que en cuanto salda de “El Torito” pueda ofrecer más información de este pleito legal que lo llevó a prisión, así como su experiencia dentro del referido Centro de Reclusión Temporal.

