Motociclista lesionado al derrapar en Altamira

ALTAMIRA.- Un motociclista resultó lesionado al derrapar en el fraccionamiento El Edén en el municipio de Altamira.

La Dirección de Seguridad Vial, informó que el accidente ocurrió en la calle Héroes de Nacozari, en la entrada al complejo habitacional en dirección de sur a norte.

El lesionado se identificó como Omar Alejandro de 37 años de edad e iba a bordo de una moto Italika, color blanco, modelo 2022, sin placas de circulación y fue trasladado en una ambulancia al Hospital General de Altamira “Rodolfo Torre Cantú”.

El 40 por ciento de los motociclistas no utilizan casco de seguridad en Altamira, afirmó el director de Tránsito, Santiago Cerecedo Maya.

“Hay un buen número de motociclistas que no llevan casco, yo creo que seis usan casco y cuatro no. Es importante que lo usen para que cuando ocurra un accidente no resulten muy lesionados”.

Dijo que en los operativos que realizan con la Guardia Estatal, se revisa la documentación de las unidades, mientras que los elementos de la agrupación de seguridad, verifican que no tengan reporte de robo.

Óscar Figueroa