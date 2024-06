Pato Borghetti exhibe a integrantes de JNS tras evidenciar playback

CIUDAD DE MÉXICO.- La televisión sigue regalando bochornosos momentos al público con los errores que cometen algunos de los artistas durante transmisiones en vivo, tal y como ocurrió recientemente con Patricio Borghetti cuando interrumpió la presentación de las integrantes de JNS. Y es que el conductor dejó en evidencia a las cantantes al exhibir que usaron playback para su presentación en el matutino, pues la pista siguió aunque ellas ya no estaban cantando.

Pato Borghetti exhibe a las integrantes de JNS

Este miércoles 19 de junio la integrantes de JNS estuvieron entre los invitados especiales de “Venga la Alergría” como parte de la promoción de su canción “Europa” con la que buscan continuar la agrupación tras la salida de Karla Díaz, quien expresó su deseo de convertirse en madre. Sin embargo, las cantante no imaginaron lo mal que saldría la presentación y las críticas que un pequeño error les ganaría en redes sociales.



El vergonzoso momento ocurrió mientras Melissa López, Regina Murguía y Angie Taddei interpretaban “Europa” y fueron interrumpidas por Patricio Borghetti, algo que generó confusión entre las cantantes ya que se hizo evidente el uso de playback y aunque intentaron disimularlo la pista continuó mientras ellas saludaban al conductor.

“Que mal Pato, entrando sin saber que seguía la canción”, “Seguro a Pato no le dijeron que la canción aún continúa, por eso uno deja de ver esos programas”, “No le echen toda culpa al Patricio y a las señoras enséñenles a hacer playback”, “Pista al mil, se nota en la señora grande de lentes”, “¿Por qué la señora lleva lentes como Paulina Rubio?” y “Qué oso que las interrumpieran, quedaron fatal los de ‘Venga La Alegría’”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Pato Borghetti exhibe a las integrantes de JNS por el uso de playback.

Karla Díaz anuncia su salida de JNS

Tras rumores que apuntaban a un conflicto entre las cantantes, en marzo pasado Karla Díaz anunció su salida de JNS y aunque negó que estuviera embarazada indicó que el motivo de su salida sí era para enfocarse en el proceso de formar una familia. Y es que, explicó, la carga de trabajo y otros factores de trabajo habían dificultado el que se ha convertido en uno de sus grandes sueños: ser madre.

“Está siendo muy difícil hacer este video porque nunca me imaginé llegar a este punto. Es momento de pensar en mí, de tomar esta decisión de formar una familia (…) me toca pensar en esto y me toca decidir. Como saben, todos los escenarios, los shows, las giras, es bastante padre, pero también es, al mismo tiempo, demandante. No he logrado ser mamá y es un anhelo que tenemos mi marido y yo”, dijo Díaz en un video compartido a través de redes sociales donde también aclararon la unión que existe entre las cantantes.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO