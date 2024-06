Apenas es un bebé y sufre de la negligencia del IMSS

MADERO, TAM.- El pequeño Noah, apenas tiene unos meses y vive una presunta negligencia en el Hospital Número 6 del IMSS, ubicado en Ciudad Madero.

Su mamá, de nombre Montse Grimaldo, publicó en redes sociales toda la travesía que ha vivido, desde el día que este bebé, nació en esta unidad médica, debido a que presentaba algunas situaciones al momento de comer.

“El estuvo internado por prematuro solo escuchaba a dos pediatras que me decía :

– deberíamos de hacerle una serie , es que si tiene problemas para deglutir – , y para los que me conocen en vivo esa inquietud de que algo no estaba bien, pero al final del día lograron convencerme que Noah estaba bien y si deglutia…”explicó en su denuncia que hizo a través de redes sociales.

La mamá del niño mencionó en su Facebook que exponía su caso para ver si agilizaban los estudios necesarios y la atención para el pequeño, pues se ha topado con la burocracia que radica en el IMSS.

Lo único que se necesitaba era poder corroborar que el bebé ingiriera correctamente sus alimentos de la boca al esófago, pero hasta el momento no lo han podido determinar.

Menciona que pasaron los meses y la pediatra particular que los atendía le solicitó que insistiera que se le hiciera el estudio que se necesitaba para tener un diagnóstico.

