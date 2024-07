Así se ve el ‘monstruoso’ huracán Beryl desde el espacio

El huracán Beryl, categoría 4, mantiene en alerta a meteorólogos y autoridades ante su eventual impacto en costas mexicanas, por lo que, desde distintos frentes está siendo monitoreado a fin de conocer su trayectoria y lograr un pronostico que permita a personal de Protección Civil actuar de forma efectiva y apoyar a la población en riesgo.

Desde las primeras horas de este lunes se informó que el meteoro se desplaza por el mar Caribe, donde ha ganado fuerza con vientos máximos sostenidos de 220 km/h y se espera que impacte en las costas de Quintana Roo y toque tierra en la Península de Yucatán entre el jueves y viernes de esta semana.

La EEI capta impactante video del huracán Beryl

El monitoreo del meteoro se está realizando minuciosamente desde satélites por diversas agencias y organismos especializados en el estudio del clima.

Estos esfuerzos están proporcionando datos cruciales que permitirán realizar un pronóstico preciso sobre la trayectoria de Beryl, asegurando así que la población esté debidamente informada y preparada.

An extraordinary view of the mesovortices within Hurricane Beryl's eye. Beryl has made landfall on Carriacou Island with 150 mph winds. pic.twitter.com/WgiQJrEbci — CIRA (@CIRA_CSU) July 1, 2024

Uno de estos fue la Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) de Estados Unidos, que a través de sus redes sociales compartió un video en donde se muestra el ojo del huracán Beryl, en el cual se muestra lo impactante que luce el meteoro.

Sin embargo, poco después la Estación Espacial Internacional (EEI) también se dio a la tarea de compartir con el mundo cómo luce el “monstruoso” huracán desde el espacio a través de un video en su cuenta de Instagram y X, en donde describió que el clip fue captado alrededor de las 9 am de este lunes, cuando orbitaban sobre el mar Caribe.

Hurricane Beryl, a Category 4 storm with winds around 130 miles per hour, is seen over the Caribbean from the space station as it orbited above at about 9 a.m. EDT Monday morning. pic.twitter.com/eYH36rMU3E — International Space Station (@Space_Station) July 1, 2024

En el video se observa como la EEI se acerca lentamente a Beryl y logra enfocarlo en toda su majestuosidad, por lo que solo se observa el ojo del huracán rodeado de una colosal bruma blanca formada por densas nubes.

We flew right over the top of Hurricane Beryl today. Peering down into the eye with the 50 to 500 mm lens gave me both an eerie feeling and a high level of weather nerd excitement. Whole Hurricane: 50mm, f9, ISO 1000, 1/32000

Eye: 210mm (50 to 500m lens), f13, ISO 1000, 1/26000 pic.twitter.com/731tEy0CJh — Matthew Dominick (@dominickmatthew) July 1, 2024

Meteorólogos de la NOAA logran adentrarse en el ojo del huracán Beryl

En tanto, meteorólogos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), a través de su Centro de Operaciones Aéreas (AOC) lograron adentrarse a las entrañas del huracán y compartieron el video del momento en sus redes sociales.

La NOAA describió que logró las imágenes y videos gracias al dispositivo aéreo “Kermit” el cual se está encargando de recopilar datos para realizar pronósticos acertados sobre la trayectoria del meteoro desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) y detalló que estos vuelos también apoyan la investigación de huracanes.

Into the eye of Hurricane #Beryl!

This season is in full swing and WP-3D Orion #NOAA42 “Kermit” is gathering data for forecasters from @NHC_Atlantic. These flights also support @NOAA_AOML hurricane research.

Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecast & advisories. pic.twitter.com/Uvi4lacAvw — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) July 1, 2024

En las imágenes compartidas se observa al dispositivo volando a través de Beryl hasta alcanzar el ojo, donde el cielo se observa azul y despejado, mientras el resto se sumerge en una abrumadora nube que parece nunca terminar.

Según el NHC, se prevé que Beryl se mueva al sur de Barbados y luego se dirija hacia Jamaica. En cuanto a México, se espera que el meteoro se debilite a tormenta a lo largo de la semana, aunque mientras atraviese el océano seguirá manteniéndose como huracán.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR