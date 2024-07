Invita alcaldesa a campamento en el zoológico

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Para integrar a los niños y niñas al cuidado del planeta, el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Bienestar Social, llevará a cabo un campamento de verano en el que se impartirán y fomentarán acciones para el cuidado de animales y el medio ambiente.

Se trata el campamento de verano “El Despertar del Jaguar”, que tendrá lugar en las instalaciones del Zoológico y Acuario de la ciudad y estará dirigido a los pequeños de 6 a 13 años.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal detalló que en esta iniciativa, los niños tendrán actividades interactivas con alguno de los ejemplares del recinto y aprenderán sobre sus cuidados y la importancia de cada especie para el desarrollo del medio ambiente.

“Será un campamento muy diferente a los demás, en el que los pequeños van a aprender sobre el cuidado del medio ambiente y los efectos que tiene la humanidad en el planeta, a través de diferentes actividades relacionadas con el cuidado de nuestros ejemplares, reforestación, atención médica y bienestar animal”, informó la presidenta municipal.

Informó que la convocatoria estará abierta del 1 al 15 de julio y que los padres de familia o tutores podrán acudir a la taquilla del Zoológico para inscribir a los menores; el campamento tendrá cupo limitado de hasta 100 niños.

Los horarios de inscripción serán desde las 11:00 AM a 1:30 PM y de 3:00 PM a 5:00 PM; como requisito se pide copia del acta de nacimiento del menor y del INE del responsable, así como una cuota de 500 pesos que incluye snack y material de actividades.

El campamento tendrá lugar en el Zoológico y se dividirá en tres días, del 25 al 27 de julio; el jueves 25 el horario será de 10:00 AM a 6:00 PM, el viernes 26 será de 5:00 PM a 11:00 PM con opción a quedarse a dormir en las instalaciones y el sábado 27 de 8:00 AM a 9:30 AM.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON