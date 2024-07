Jovenes se enteran en redes que son gemelas y fueron separadas al nacer

ESTADOS UNIDOS.- La separación de gemelos al nacer es un fenómeno intrigante, cargado en el estudio de la psicología y la genética. Algunos casos de gemelos separados al nacer han capturado la atención pública debido a similitudes sorprendentes en sus vidas y personalidades, sin embargo, estos casos suelen ser más comunes de lo que se cree.

En 2022, Elene Deisadze, originaria de Georgia, estaba explorando TikTok cuando quedó asombrada al encontrar a una chica que se parecía mucho a ella, por lo que la adolescente europea no perdió tiempo y contactó de inmediato a Anna Panchulidze, quien parecía ser su doble. La conexión entre las dos fue instantánea.

Pero resultó que la conexión entre ellas era más profunda: ¡compartían ADN! Después de varios meses de conocerse por Internet, ambas descubrieron que eran adoptadas.

Tras tomar conciencia de que ninguna de las dos conocía a su familia biológica, las jóvenes decidieron hacerse una prueba de ADN y descubrieron que no eran simplemente parecidas: ¡eran gemelas idénticas!

Ambas quedaron sumamente impactadas con la revelación, sin embargo, su reencuentro guarda un profundo e inquietante secreto, que de hechos ellas sospecharon desde un principio.

La prueba de ADN de Elene y Anna fue organizada con la ayuda de la periodista georgiana Tamuna Museridze, quien investiga un plan de secuestro en ese país que parece haber ocurrido desde1950 hasta 2006.

La comunicadora indagó más y reveló que la mayoría de las vece el personal del hospital mentía a los padres diciéndoles que sus hijos habían muerto al nacer y luego eran vendidos a familias que desconocían que hijos habían sido secuestrados.

