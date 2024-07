Siguen bajas capturas en Champayán

ALTAMIRA, TAM.- Un promedio de 300 pescadores son los afectados por la baja captura que hay en la laguna de Champayán.

Comentaron que al inicio de la creciente del Tamesí y del sistema lagunario, la corriente arrastró una buena cantidad de peces, pero en la actualidad hay escasez hasta de tilapia.

“Ahorita no hemos capturado nada porque no hay nada, ahorita que subió el nivel no hay nada, ni el gasto de la gasolina que hacemos”, dijo el pescador, Germán Cibriano Álvarez.

Explicó que al quedar la laguna sin agua, todo el pescado murió, incluso antes de esa crítica situación, empezó a presentarse la mortandad por la elevada temperatura que alcanzó el sistema lagunario.

Reconoció la necesidad de que sea entregado un apoyo a los pescadores, ya que la crisis podría prolongarse por un lapso de tres meses.

“Hubo captura en el río ahora que subió, pero aquí en la laguna no y no quedó pescado porque la laguna estaba seca, lo poco que entró será para que se reproduzca, unos tres o cuatro meses”.

El residente de la colonia Los Pescadores, agregó que en la laguna no hay cría de ninguna especie y lo que entró con la corriente del Tamesí fue Carpa.

“En el río tampoco no han agarrado, agarraron ahorita que subió, por la creciente, pero ahorita quedó muerto y traen pescado de Morón y del Barranco”, concluyó Germán Cibriano Álvarez.

