Captan “anillo adornado con joyas” en el espacio

El telescopio James Webbm de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Agencia Espacial Europea (ESA) captó un ‘anillo adornado con joyas’ durante las exploraciones que se realizan en el espacio profundo.

La espectacular foto tomada por el telescopio James Webb de lo que parece ser un anillo decorado con piedras hermosas es en realidad el efecto de lente gravitacional del cuásar conocido como RX J1131-1231, ubicado aproximadamente a 6 mil millones de años luz de la Tierra en la constelación de Crater.

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 5, 2024