Joven que atacó a Trump sufría bullying y practicaba tiro

El padre de Crooks, Matthew Crooks, se negó a hablar con CNN el sábado por la noche y dijo que necesitaba averiguar “qué diablos está pasando”, mientras que su tío, Mark Crooks, dijo que tenía mucho tiempo que no frecuentaba al joven ni a sus padres, a quienes describió como “muy privados”.

“No he visto a esa parte de mi familia en años, honestamente, ha pasado tanto tiempo que no pienso mucho en ellos. Es una pena, el niño es como un extraño para mí. Son reservados y no se comunican con nadie en ningún momento”, explicó.