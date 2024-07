Adrián Marcelo revela que ha sido difícil dejar la marihuana para entrar a LCDLFM2

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián Marcelo es uno de los creadores de contenido con mayor influencia en el público mexicano, ya que con sus irreverentes comentarios ha demostrado ser una gran diferencia en internet, pues su personalidad es muy diferente a la de los influencers ya conocidos en México.

Suele ser visto regalando dinero a personas por cualquier cosa lo que le ha ganado ser uno de los creadores de contenido más querido de los mexicanos, por lo que su participación en este reality show sí que fue una sorpresa, dejando de lado que ya había hablado mal de quienes participaron en la primera versión.

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo habló de su incursión en este reality show con un video en su canal de YouTube, para decirles a todos sus fans su nueva aventura dentro de la televisión mexicana, mencionando que sí pasó por un difícil proceso para poder participar en el Reality Show más visto de México.

Contó que lo primero que pensó cuando le llegó la jugosa invitación a La Casa de los Famosos, fue en hablarlo con su esposa, para después en pasar a lo económico, destacando que la oferta monetaria no se le hizo la gran cosa, porque al ingresar tendría un enorme costo emocional.

Palabras de Adrián Marcelo en su presentación de La Casa de los Famosos: pic.twitter.com/nOgunklJPM — Cerebros (@CerebrosG) July 20, 2024

“Porque para empezar, me ofrecieron algo que yo no, no me atraía al inicio y pues no, no era un tema de, pues, así meramente de dinero, pero yo sí le tenía que poner un costo emocional, así le llamé a la negociación un costo emocional”, dijo Adrían Marcelo

Así como mencionó la dificultad de dejar la marihuana, destacando que lleva al menos 14 años siendo un enorme consumidor de la planta, pues confirmó que la usa como ansiolítico o antidepresivos, por lo que esta sería una experiencia difícil y similar a estar encerrado en un anexo.

“La neta representa un desgaste emocional muy cabrón y más porque yo consumo desde hace 14 años cannabis, en lugar de consumir ansiolíticos o antidepresivos como no sé rivotril, clonazepam. Yo he optado por este consumo, no le quiero llamar adicción, pero tengo un hábito muy frecuente de consumo de cannabis y ahí adentro voy a estar aislado. No quiero yo eh alarmarme ni nada, pero, pues, casi va a ser como anexarme”, agregó Adrían Marcelo

Ellos son los habitantes de La Casa de los Famosos México GRAN ESTRENO MAÑANA 8:30 pm ¿Quién es tu favorito? pic.twitter.com/o1Jn4HYxTr — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 20, 2024

Con información de Heraldo de México