Maryfer Centeno analiza a Irina Baeva tras desmentir a Gabriel Soto

“Está sufriendo muchísimo”, dice Maryfer Centeno sobre Irina Baeva

Al final de la grabación, en un análisis general, Centeno explica que Baeva está sufriendo muchísimo, no solo por no haber buscado su aprobación del comunicado sino por haber roto su relación con el actor. La grafóloga aprovecha para señalar que aunque las personas digan que se lo merece, ella expresa que no le agrada ver a otra persona sufrir, pues el sentimiento de dolor que ve en la actriz rusa es muy grande.

“Irina la está pasando extremadamente mal, está claro que no fue su decisión, que no hubo aprobación de su parte para el comunicado, me parece que hay congruencia. Gabriel Soto lo decidió seguramente por sí mismo. El rostro de Irina Baeva es de mucho dolor, me parece que está siendo muy fuerte, está sufriendo muchísimo”, declaró.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO