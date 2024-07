Prevén que nueva ola de Covid-19 dure al menos 6 meses

MÉXICO.- El Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica reporta que en la Semana Epidemiológica 28 suman 465 casos confirmados de Covid-19 en México. En la semana previa, los casos ocurridos fueron 342, mientras que en la misma semana pero de 2023, el número de casos era de 191.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico más reciente, en lo que va del año suman 8 075 personas que contrajeron el virus del SARS-CoV-2. A pesar de que la Secretaría de Salud asegura que los casos de Covid-19 se mantienen en dentro de los parámetros esperados para esta época del año y que incluso son menores a los registrados en 2023.

Las recomendaciones sobre el regreso del uso del cubrebocas aumentan, además de que ya suman nueve casos de las nuevas variantes KP.2 y KP.3 en México, las cuales ya se encuentran en Estados Unidos. “Y ya sabemos que cuando entran nuevas variantes van a haber más casos”, aseguró el doctor Alejandro Macías, quien es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México.

Quien también fue zar de la epidemia de influenza en el 2009, señaló que la llegada de una nueva ola de Covid-19 es previsible, pues las sub variantes de Ómicron KP.2, KP.3 y LB.1 están desplazando a la JN.1 “Su entrada a México no es sorpresa, ocurrirá en una oleada con duración no menor a 6 meses”, indicó Macías, quien desde que inició la pandemia de coronavirus en el 202 se ha vuelto popular por sus recomendaciones para la población en redes sociales.

Recomendaciones ante la nueva ola Covid-19 en 2024

Ante la entrada de una nueva ola de Covid-19 en México, el doctor Macías pide a la población:

1. No caer en pánico

2. Usar cubrebocas en interiores

3. Hacer ejercicio

4. Refuerzo de vacunas

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO