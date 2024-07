Estos son los riesgos de la automedicación en infecciones urinarias

No toda infección de vías urinarias es igual, ni tiene la misma causa, debido a que existen diferentes bacterias que provocan esto, sin embargo, existen varios síntomas comunes:

Disuria: uno de los síntomas más comunes es el dolor o ardor al orinar, suele ser el síntomas más característico y molesto de este tipo de infecciones.

Aumento en la frecuencia: un aumento en la necesidad de orinar también es normal que se perciba, incluso, se siente esta necesidad y solo sale una pequeña cantidad.

Percepción de urgencia: se tiene la sensación de urgencia o imposibilidad de controlar las ganas de orinar.

Color diferente: en algunas ocasiones, la orina presenta una coloración anormal ya sea más amarilla, café o rojiza, esto último puede ser a causa de la presencia de sangre, se le conoce como hematuria y este tipo de infección es la causa número uno de que una persona la desarrolle.

Turbidez: al momento de orinar, se presenta una mayor cantidad de espuma.

Mal olor: la orina emana un olor fuerte o desagradable, a esto se le conoce como fetidez en la orina.

Por otra parte, dependiendo de la zona donde se esté desarrollando la infección puede haber otros síntomas, por ejemplo: dolor en la parte baja del abdomen, náuseas, vómito o fatiga.

Existen síntomas en función a la persona que la presenta, los hombres llegan a tener dolor perineal si la próstata se ve afectada, las mujeres dolor pélvico, por citar algunos.

Aunque estos son síntomas frecuentes de una infección de las vías urinarias, no siempre se presentan todos y tampoco la intensidad de los mismos es igual para cada persona, señala el Dr. Vitar.

Causas de una infección de las vías urinarias

Al ser las infecciones del tracto urinario un tipo de afección muy común en las personas, existen múltiples causas que la provocan.

Una infección de este estilo siempre es causada por una bacteria que invadió el tracto urinario, entre todas las opciones la escherichia coli o E. coli, es la principal causa de este padecimiento. Pero también se origina debido a la actividad sexual que facilita la entrada de bacterias al tracto urinario, esto es especialmente importante en las mujeres por la proximidad que hay entre la uretra, la vagina y el ano.

Más allá de la causa, que es una bacteria, la realidad es que los factores de riesgo tienen una importante relevancia al momento de hablar de infecciones de las vías urinarias.

Al momento de nacer y hasta alrededor de los dos años de edad, los varones tienen más riesgo de contraer una infección de este tipo, a partir de los dos años las mujeres presentan más riesgo.

Entre los diversos motivos de este cambio es que las mujeres tienen una uretra más corta que los hombres, esto facilita que las bacterias lleguen a la vejiga y la cercanía de la uretra con la vagina y el ano facilita la transferencia de bacterias, así como los cambios hormonales que hay en las diferentes etapas de la vida de la mujer que afectan la flora vaginal y la susceptibilidad a las infecciones.

Otro factor de riesgo de gran importancia al momento no solo de hablar de las infecciones de las vías urinarias, sino de cualquier tipo de infección, es tener un sistema inmunológico debilitado, esto puede presentarse en personas con diabetes, que estén bajo algún tratamiento que debilite este sistema, que tengan VIH, entre otras causas.

Evita complicaciones en este tipo de infecciones

Existen múltiples complicaciones relacionadas con las infecciones de las vías urinarias, algunas relacionadas a la misma enfermedad y otras debido al uso inadecuado de los medicamentos.

El Dr. Vitar indica que es importante que desde el primer momento en que haya sospecha de una infección urinaria, se busque consulta con un médico especialista, el cual puede ser tanto un urólogo como un infectólogo, ambos tienen el conocimiento adecuado para tratar este tipo de padecimientos.

Una vez que se acude al médico, el diagnóstico suele realizarse de manera clínica al conocer los síntomas y datos que el especialista observa.

Ya con el diagnóstico, se requerirá el uso de algún antibiótico para su tratamiento y, con frecuencia tras una semana de su uso adecuado, la persona se curará de esta enfermedad. Pero aquí viene lo que complica mucho el padecimiento.

Con mucha frecuencia, las personas con una infección del tracto urinario comienzan a automedicarse antes de buscar atención con un especialista, lo cual es una práctica peligrosa, especialmente en el contexto de las infecciones de las vías urinarias.

El principal problema de esto es que se está incrementando la resistencia bacteriana por diferentes factores; con frecuencia, el paciente no completa su curso de antibiótico debido a que al sentirse bien, cree que ya no lo necesita y es casi seguro que el medicamento no sea el más adecuado para atacar la bacteria específica que tienen, ambas situaciones resultan en que las bacterias sobrevivan y se adapten a ese antibiótico.

Provocar que la bacteria se vuelva más resistente, significa que la opción de medicamentos para combatirla se reduce y estos deben ser más agresivos y con un tratamiento más prolongado; existiendo, además, la posibilidad de que generen otras secuelas que afecten la salud de las personas.

Otro riesgo para la salud es que, al automedicarse, hubo ausencia de diagnóstico profesional, y las infecciones de vías urinarias pueden tener síntomas similares a otras condiciones médicas como problemas renales o infecciones de transmisión sexual, así que se está buscando curar una situación incorrecta.

Una infección de vía urinaria mal tratada o no tratada tiene altos riesgos para la salud de la persona. Puede propagarse desde la vejiga a los riñones, causando condiciones más graves como la pielonefritis, que es una infección del riñón, o puede resultar en choque séptico y, en casos más graves, poner en riesgo la vida del paciente.

Otro factor que todos debemos considerar es la presencia de infecciones recurrentes, esto significa más de dos infecciones al año, aquí más allá de buscar el medicamento adecuado, es necesario que el médico especialista identifique la causa de esto para atenderla.

Cómo prevenir este tipo de infecciones

Aunque cualquier persona es susceptible a desarrollar una infección de vías urinarias, comenta el Dr. Vitar, la realidad es que las mujeres son las más propensas a esto. En el caso de los hombres, una buena higiene corporal, así como protección durante la actividad sexual, suelen ser suficientes para lograrlo. Pero si a partir de los 50 o 55 años se empiezan a presentar con más frecuencia, hay que buscar atención con un urólogo para revisar esta situación.

Para las mujeres, al tener mayores factores de riesgo, existen diferentes recomendaciones que les ayudarán a disminuir el riesgo de desarrollar estas infecciones. Es muy importante mantener una buena higiene corporal, evitando exagerar para no dañar la piel, el uso de jabones neutros y, de preferencia, no utilizar ropa ajustada que provoque calor o humedad en esa zona del cuerpo. Restringir el uso de tampones o, en caso de sí hacerlo, que su cambio sea muy frecuente. Tampoco se recomienda un depilado completo ya que el vello púbico ofrece un grado extra de protección.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO