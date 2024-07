La fiesta terminó

En una colaboración que publicamos en septiembre del año pasado comentamos que tendríamos una fiesta el primer semestre de este año por el gran déficit fiscal que había considerado en el presupuesto el gobierno con el objetivo de ganar la elección, cosa que logró, aunque ya el Tribunal Federal Electoral Durante la sesión del miércoles 17 de julio, los magistrados confirmaron tres sentencias contra el titular del ejecutivo ya que “Las expresiones denunciadas se apartan del carácter institucional, informativo, educativo o de orientación social que deben tener los espacios de comunicación oficial, en tanto, resultaron transgresoras de los principios de la materia electoral”, “Esas manifestaciones tuvieron impacto electoral, pues se trató de llamados a votar en favor de una opción política y en contra de otra”, según el comunicado del TEPJF.

Falta que se definan acerca del uso de recursos para los 23 mil siervos de la nación que promovieron el voto por morena y los mas de 2 años en que Claudia Sheinbaum promovió su candidatura. Por cierto, el art. 108 de la Constitución dice “ durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.

Cuando uno se da cuenta hasta donde pueden llegar este tipo de gobiernos autocráticos y con una enorme sed de poder, no puede menos que tener una gran preocupación, un ejemplo de ello lo muestran las declaraciones del presidente de Brasil, Inacio Lula da Silva quien dijo el pasado día 22 “Me asusté con las declaraciones de Maduro, de que si él pierde las elecciones habrá un baño de sangre. Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre” . Estos son los dirigentes que tenemos.

Regresando al tema de los recursos utilizados para asegurar la elección creando la percepción que la economía iba sobre ruedas, esta estrategia se baso en tres puntos principalmente: El incremento en el salario, las pensiones y becas, así como las remesas, que no están bajo el control del gobierno, pero tienen un impacto importante en la economía de los hogares.

En cuanto al incremento en los salarios, para 2024 fue de un 20% alcanzando la cantidad de 248.90 MXN , sin embargo, la tasa de crecimiento de los empleos ha caído del 3% de enero de este año al 2% en una clara tendencia a la baja (durante el sexenio de Peña Nieto el promedio de crecimiento fue de 4.1%). De hecho, durante los primeros seis meses de 2024 se agregaron únicamente 295 mil 058 puestos de trabajo al registro del IMSS, siendo que la meta es crear 100 mil por mes, y durante los meses de mayo y junio hubo una caída en el registro de trabajos de -25 mil 203 y – 29 mil 555 puestos, respectivamente. Macario Schettino indica en su publicación Patreon que pareciera una recesión en el empleo formal. Un análisis de la organización México como vamos detecto que, en la tendencia de crecimiento previa a la pandemia, se observa un déficit de más de 1 millón de puestos de trabajo.

En el caso de las pensiones y becas, durante los últimos dos años han sido financiadas con deuda, durante 2023 el déficit fiscal fue de 4.3% y en 2024 será de 5.9%, el mayor de los últimos cuatro sexenios y que será pagada con nuestros impuestos. Vale la pena recordar a Margaret Thatcher que dijo: “No olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene otra fuente de dinero que el dinero que la gente gana por sí misma. Si el Estado desea gastar más, sólo puede hacerlo pidiendo prestados sus ahorros o gravándolos más. No es bueno pensar que alguien más pagará, ese “alguien más” eres tú. No existe el dinero público; solo hay dinero de los contribuyentes”. Probablemente el gobierno seguirá adquiriendo deuda para cubrir estos rubros.

En el caso de las remesas cuyo comportamiento ha sido muy importante para la economía especialmente de las personas, los incrementos que vimos durante 2021 y parte del 2022 frenaron su crecimiento, aunque este año se estima recibir 56 mil millones de dólares, Una cifra nada despreciable pero menor a los 63 mil millones que se recibieron en 2021. Veremos que tendencia muestran.

La fiesta terminó y llegó el momento de pagar y eso lo vamos a empezar a percibir a partir del último semestre, aunque es posible que el presidente tome acciones para que no se sienta hasta que haya entregado el poder.

POR FRANCISCO DE ASÍS