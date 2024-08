El elefante azul

Sin duda alguna que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es un organismo obeso y oneroso.

Bastante costoso si se considera que para el presente año dispone de un presupuesto de 41 millones 709 mil 088 pesos y 91 centavos, si se toma en cuenta que en el curso del año, el pleno del tribunal únicamente ha efectuado 17 sesiones y emitido 17 resoluciones.

El pleno administrativo ha tenido más acuerdos administrativos, que resoluciones de pleno; en particular, nombramientos de secretario General, secretario Técnico, secretarios de Acuerdos, secretarios de Estudio y Cuenta, notificadores. Cada una de las tres salas cuenta con dos secretarios.

Entre los acuerdos administrativos encontramos 15 nombramientos de funcionarios en el presente año.

Tantos nombramientos de secretarios y funcionarios y disponer de un presupuesto de más de 41 millones de pesos para estar despachando asuntos de los años 2021, 2022 y 2023; es decir, asuntos en rezago.

Aún más, si se revisa quiénes fueron los agraciados con los nombramientos, resulta que todos ocuparon diferentes cargos en la administración de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

Y hablamos en término de género masculino, ya que en el Tribunal de Justicia Administrativa la equidad de género no es algo que se respete o se tome en cuenta.

Bueno, sí se toma en cuenta, ya que de los 15 nombramientos solo uno fue para una mujer, como auxiliar.

Así que bien se hace necesario una revisión a fondo del Tribunal de Justicia Administrativa pues tiene un presupuesto de más de 41 millones de pesos, nada despreciables y nulos o pocos resultados los cuales favorezcan a los ciudadanos, quienes frente al gobierno siempre resultan los vencidos.

Y en eso de la equidad de género, en el organismo público bien valdría la pena que las diputadas y la directora del Instituto Tamaulipeco de la Mujer, DIANA LUZ GONZALEZ, le echaran un ojo.

En fin, que el Tribunal de Justicia Administrativa es un elefante obseso, lento y blanco o será azul, muy azul.

…ACORDES y DESACORDES….

LAMENTABLE y de condenar el asesinato de JULIO ALMANZA ARMAS, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, quien se había convertido en una voz crítica en los temas de seguridad pública en la entidad.

Esperemos que a la brevedad las autoridades de seguridad y justicia den resultados en el esclarecimiento y detención de los responsables de un homicidio de un ciudadano que agravia al gobierno y a la sociedad.

No en pocas ocasiones ALMANZA ARMAS cuestionó los problemas de la falta de seguridad en las carreteras y en las ciudades fronterizas. Sus últimas declaraciones fueron sobre el cierre de las tiendas Oxxo en Nuevo Laredo, debido a los problemas de seguridad, en las cuales dijo que los empresarios eran objeto de “cobro de piso” por la delincuencia organizada.

Es imperativo que la Fiscalía General de Justicia del Estado y la secretaría de Seguridad Pública del Estado hagan un trabajo eficiente y rápido a fin de que el ataque a ALMANZA ARMAS y los ciudadanos no pase a formar parte de la lista de delitos impunes….

EL Gobierno del Municipio debe intensificar sus acciones para eliminar los matorrales, la cantidad de yerba que ha crecido en las calles tras las precipitaciones pluviales y con las fugas en la red de agua potable, pero que son sitios en los cuales se reproduce el mosco “aedes egyptis” transmisor del dengue.

Las autoridades han advertido sobre un incremento en los casos de dengue debido a la proliferación del mosco, y es que las acciones de fumigación así como de descacharrización están siendo insuficientes, pues también se requiere de retirar la maleza.

Es en ese sentido que debe haber una mayor colaboración de parte de los ciudadanos para hacer frente al problema del crecimiento de yerba en los patios, pero también en las calles, ya que suman 263 casos de esta enfermedad que en más de un 50 por ciento ha afectado a menores de edad.

Y el problema podrá ser aún mayor ya que los pronósticos son de que continuarán las lluvias durante el mes de agosto y sobre todo a que el mosco “aedes egyptis” se ha hecho resistente a los químicos que se aplican para la fumigación….

¿SERA? ¿De verdad será? que quienes habrán de integrar el próximo grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado hicieron ya el acuerdo para que el diputado ARMANDO HUMBERTO PRIETO HERRERA se convierta en el pastor del grupo y por tanto en el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado.

Por ahora una cosa es cierta, que los bonos de la diputada URSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA se encuentran a la baja y al parecer no habrá condiciones para que en la 66ª. Legislatura continúe en la Junta de Gobierno.

Pero dadas las formas de cómo se llevan en Morena y al interior del grupo parlamentario de Morena, mejor será aguardar para conocer quién realmente será el coordinador, pues una vez más también el diputado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI ha sido descartado de ser el coordinador del grupo parlamentario….

DE poco o nada sirve que la principal fuente de abastecimiento de agua de Ciudad Victoria, la presa “Vicente Guerrero” se encuentre a más de un 50 por ciento de su capacidad, si por otra parte en la red distribución de agua potable persiste el problema de las fugas.

Por cualquier calle de la ciudad y particularmente en la zona centro se advierte el grave problema de las fugas, con chorros de agua potable corriendo por las calles.

En tanto que en otros sectores persiste el problema de la falta de agua o como si para los vecinos que viven en estos lugares el nivel de la presa no se hubiese recuperado.

Es necesario que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado destine más personal y recursos a atender el problema de las fugas en la red de distribución o de lo contrario, el agua que está entrando a la presa seguirá saliendo por las fugas en la red y no tardará mucho en que el nivel de almacenamiento vuelva a descender…….

SIN duda, interesante la investigación que realizan expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que trabajan en la identificación de una especie del parásito microscópico del género Babesia, que causa en los perros enfermedades con potencial para transmitirse al ser humano.

Dicho estudio se origina de una tesis del maestro EDUARDO MANOLO MEDRANO ZAPATA, estudiante del Doctorado en Ciencias en Sanidad y Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ UAT).

En su propuesta, trabaja en la caracterización molecular de Babesia en perros y sus hallazgos hematológicos, delimitando dicho estudio en la zona centro de Tamaulipas.

En entrevista, explicó que Babesia canis (por su nombre científico) es un parásito microscópico que, presente en la saliva de las garrapatas, puede llegar a transmitir una enfermedad grave en los perros llamada babesiosis, causándoles cuadros clínicos que van desde anemia, letargo, mucosas pálidas, problemas hepáticos e incluso la muerte.

Eduardo Medrano Zapata subrayó que la importancia de su estudio radica en que esa enfermedad puede transmitirse al ser humano……

CON el objetivo de brindar mayor seguridad a residentes y visitantes que transitan por la ciudad, el Gobierno de Victoria intensificó en este periodo vacacional las acciones de bacheo y arreglo de caminos en la zona rural.

Personal del Departamento de Rehabilitación de Pavimentos de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, reparó superficie de rodamiento en las avenidas La Paz, Carlos Adrián Avilés y Michoacán de la colonia San Luisito; así como en las calles del 14 y 15 Carrera Torres y cruce del 12 Zacatecas.

La jornada de bacheo incluyó las arterías viales del 21 y 22 Coahuila, Bravo, 17 y 18 Hidalgo, y Quetzal de la colonia Ampliación Linda Vista donde se rehabilitaron cientos de metros cuadrados para poder cumplir con reportes de automovilistas, transeúntes y vecinos de los sectores atendidos….

POR ARNOLDO GARCÍA