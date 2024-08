Hoy en París: Djokovic logra el Golden Slam y Noah Lyles es el Campeón de los 100 m planos

Lyles se mostró como un monstruo en la pista, no dejó duda de nada y dejó atrás el reinado de Lamont Jacobs, además que ganó apenas por cinco milésimas a Kishane Thompson.

Con esto, Lyles es el hombre más rápido del mundo en Olímpicos, pero quedó muy lejos del récord mundial, el cual es de 9.58 segundos y luce casi imposible que alguien se acerque a esta marca.

Novak Djokovic logró lo que miles de tenistas han intentado a lo largo de la vida, ganar el Golden Slam y con el Oro que obtuvo hoy tras vencer a Carlos Alcaraz lo logró.

Al menos cinco intentos le costó a Novak llegar a una final de tenis olímpico, luego de obtener el bronce en Beijing 2008; en Londres 2012 quedó en cuarto lugar, lo mismo que en Tokio 2021.

Ahora, con un doble 7-6 y dos Tie Breaks, Novak Djokovic es el nuevo Campeón Olímpico y se unió a Steffi Graff, André Agassi, Serena Williams y Rafael Nadal como los únicos que tienen un Golden Slam.

El Comité Olímpico Paraguayo (COP) solicitó formalmente a la nadadora de su país, Luana Alonso a abandonar la Villa Olímpica debido a acciones y declaraciones que hizo en días pasados.

El COP indica que la presencia de Luana “está creando un ambiente inadecuado” en la delegación guaraní que se encuentra en París 2024, ya que quedó fuera de su prueba desde hace días y continúa ingresando a la Villa Olímpica, además que no pasó la noche al menos un día en dicho lugar.

El Comité Organizador de París 2024 decidió este domingo cancelar de nuevo los entrenamientos en el Río Sena, en este caso la preparación para la competición del relevo mixto de triatlón.

La anulación se produjo a causa de las lluvias de los últimos días, según indicó Anne Descamps, portavoz del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (COJO), en una rueda de prensa en París, pero esperan que el relevo mixto de triatlón se realice mañana.

El estadounidense Bobby Finke no tuvo rival y dejó atrás a sus rivales por unos 10 cuerpos, además que rompió el récord mundial de los 1500 metros libres.

Finke marcó un tiempo de 14:30.67 minutos, el nadador de Estados Unidos dejó atrás el registro del atleta de la República Popular de China, Yang Sun, a quien le pertenecía el récord del mundo desde Londres 2012.

🇺🇸 Bobby Finke took gold in the men’s 1,500-meter freestyle, setting a world record with a time of 14 minutes 30.67 seconds. See more visualizations of the greatest performances in the pool at the 2024 Olympics here: https://t.co/8mcvjfwOPe pic.twitter.com/Duac83OB9w

— The New York Times (@nytimes) August 4, 2024