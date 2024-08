Mairan Rodríguez, joven que obtuvo el puntaje más alto en COMIPEMS, ¡Un gran Orgullo Nacional!

Las rejas guinda y blanco de nuestro @_cecyt9 se abren para recibir a Mairan Rodríguez Butrón, quien obtuvo 126 de 128 aciertos en la prueba #Comipems, siendo el puntaje más alto. ¡Bienvenida a tu nueva casa donde pondrás esa excelencia “Al Servicio de la Patria”. 🧵 pic.twitter.com/CAPnGc5VMA — Arturo Reyes Sandoval (@ArturoReyesS_) August 9, 2024

¿Cuáles fueron los estudiantes con los puntajes más altos del Comipems?

El director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, felicitó a la joven mexicana y la exhortó a poner esa excelencia académica “Al Servicio de la Patria”, lema de la institución educativa. Incluso, el directivo también informó sobre los mejores perfiles de esta edición.

En este año, datos oficiales indicaron que hubo un total de 285 mil 280 concursantes registrados, de los cuales 12 mil 862 no pudieron continuar con el proceso, lo que representa el 4.5% del total. La razones principales fueron no presentar examen, no contar con certificado y bajar por irregularidad.