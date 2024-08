Influencer denuncia que Ricardo Peralta le hizo bullying

MÉXICO.- El público no ha tomado muy bien la participación de Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México, pues han descubierto una personalidad que no conocían de él. Esta situación fue aprovechada por la influencer Renata Altamirano una mujer trans quien reveló a través de sus redes sociales que el creador de contenido la violentó a de manera psicológica en el pasado.

La joven denunció y contó los malos tratos que le hacía él y el integrante de Pepe y Teo, César Doroteo. De acuerdo con lo comentado, el influencer se burlaba de ella por su forma de vestir, así como por el lugar del Estado de México al que pertenecía, a su vez aseguró que se burlaban de sus dientes y de su nariz y la llamaban “inventada y ridícula”.

La joven creadora de contenido y empresaria señaló que Ricardo y César se encargaron de destruirla en redes sociales y se les hacía chistoso “tirarle” y hacerle bullying a ella y a otros en redes sociales, entre las afectadas también dio a conocer que se vio afectada la también personalidad del Internet Victoria Volkova.

Altamirano aclaró que no quiere colgarse de la fama del participante de La Casa de los Famosos, simplemente quiere aclarar lo que le hizo en el pasado, pues además refiere que le da gusto que se le esté cayendo la máscara y las personas se den cuenta del tipo de persona que es.

“Pero saben de qué me di cuenta que era envidia, porque yo desde niño yo no me quedé con ganas de nada, si yo quería ponerme tacones o maquillaje lo hacía y ellos estaban frustrados por que no lo hacían. Lo raro es que ahora a sus 40 ya lo están haciendo, ahora ellos son los ridículos.