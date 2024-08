Con la sangre naranja en las venas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La rivalidad entre Ciudad Victoria y Tampico en el deporte y sobre todo en el fútbol, siempre ha sido un ‘clásico’, desde pequeños, los jugadores victorenses y tampiqueños viven a tope los encuentros en torneos estatales.

Ahora en el tema profesional, la situación no es diferentes, pues además del orgullo propio, se juega también el de los aficionados de cada equipo, está en juego en ser ‘el mejor’ de Tamaulipas.

La sangre naranja corre en las venas de varios en el plantel de Correcaminos, y no es que los demás no sientan la obligación, profesionalismo, o hasta cierto punto un cariño a la institución, pero en especial son nueve jugadores tamaulipecos que sienten desde niños, sean de fuerzas básicas o no lo que se vive en este duelo.

LOS TAMAULIPECOS ‘NARANJAS’

Como pocos equipos en el fútbol mexicano, Correcaminos se ha concentrado a darle oportunidad a jugadores del estado en el que es sede, que en este caso es Tamaulipas, pues cuenta en el primer equipo de base con nueve jugadores.

En la portería está Ruben Castellanos, que es oriundo de El Mante, pero que vivió varios torneos con equipos de Ciudad Victoria, además siempre estuvo muy de cerca del fútbol local, así que ahora con la playera naranja, sabe lo que significa este partido, tal y como él lo dijo en entrevista con este medio de comunicación.

“Sé lo que significa este juego, somos tamaulipecos y se sabe, ahora como dicen, los clásicos se ganan, y nosotros aunque seamos visitantes jugaremos por el triunfo”, detalló.

Por su parte, Iván Pineda también está en el equipo del ‘Corre’, ya con varios años de experiencia en el equipo y un sinfín de estatales como victorense en su etapa infantil y juvenil, mismo caso que Julio Pérez, quien aunque acaba de llegar a la institución, en estatales infantiles vivió la rivalidad ante Tampico, al igual que Danilo Rincon, quien este es el primer torneo que vive como jugador de Expansión tras su paso en Pachuca.

Gerardo Moreno, que tuvo un paso por la Jaiba Brava hace varios años, ya sabe lo que se juega en este Clásico Tamaulipeco, oriundo de la zona sur, pero ya con varios años en Ciudad Victoria y con familia en la capital, se siente más azulnaranja que nunca.

LOS DE BÁSICAS CON LA SANGRE Y LOS HUESOS NARANJA

Además de tener la sangre, también hasta los huesos los tienen naranjas, y esos son los jugadores de fuerzas básicas que ahora están en el primer equipo en busca de ganarse un puesto en el equipo.

El recién debutado Alán Aguilar, además de lo que vivió en el fútbol infantil y juvenil, ha estado con el proceso desde Segunda División (Liga Premier), en la que tuvo que ganarse un puesto, después consolidarse y ahora brincar al primer equipo.

Aguilar Tejada es una historia particular pues desde chico apoyó a Correcaminos, e incluso jugó con ellos un torneo Sub-13, así como un día estuvo de balonero, hoy con 22 años la vida lo ha puesto en el lugar que soñó.

Alexis Villarreal también es otro caso similar, pues pasó el proceso formativo en Copa UAT, luego en el 2022 pasó a Correcaminos de Tercera División para seguir el proceso en Liga Premier y después debutó en primer equipo pero sólo jugó cinco minutos.

Decidieron mantenerlo en Liga Premier división en la que destacó y ahora está en el primer equipo como un revulsivo importante para el cuerpo técnico.

Miguel Zapata es otro jugador que desde fuerzas básicas ha llegado al primer equipo, ya que estuvo en tercera división, en Liga Premier y recientemente debutó hace meses con el primer equipo.

Edson Acuña también tiene un preciso formativo en la capital, desde la Tercera División hasta ahora en el primer equipo, aunque él no ha debutado y no ha sido considerado en banca, busca llenarle el ojo al cuerpo técnico para pronto cumplir la meta.

Heber Velázquez, es el más joven de todos, pero ha tenido al igual que todos un proceso formativo desde Copa UAT, pasó Tercera División de Correcaminos y Liga Premier, ahora está en el primer equipo y aunque estuvo lesionado, ya puede tener acción, y podría ser el próximo debut tamaulipeco.

Todos estos jugadores de fuerzas básicas ya tuvieron la experiencia de estar en cancha o en la banca en un Clásico Tamaulipeco en la versión de Liga Premier, además de las veces en las que se enfrentaron entre municipios en torneos estatales, por lo que saben que este duelo, no pueden perderlo por nada del mundo.

Asimismo el cuerpo técnico tiene a Francisco Cortez, Arturo Chávez y Agustín Gómez, quienes tienen su nacimiento o se hicieron en la capital.

Este no es un simple juego, se juega el orgullo de tamaulipas, el orgullo de la afición, el orgullo de ser EL MEJOR.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN