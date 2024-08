Detectan más de dos mil basureros clandestinos

VICTORIA, Tam.- Más de 2 mil basureros clandestinos se han detectado en Tamaulipas, lo que representa un grave problema de contaminación y salud pública, consideró la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Karina Saldívar Lartigue comentó que incluso no se descarta la posibilidad de la privatización en la recolección de basura en algunos municipios, donde mayormente se han detectado estos botaderos clandestinos.

“En el estado hemos detectado más de 2 mil, es un problema muy serio; allí trabajaos muy de la mano con los municipios, porque si bien es cierto la obligatoriedad es de los municipios en cuanto a la recolección de la basura”.

La funcionaria agregó que también en la creación de este tipo de basureros, contribuyen muchos ciudadanos que depositan residuos en sitios inadecuados, contribuyendo a la contaminación de algunas áreas.

Saldívar Lartigue agregó que incluso, no se descarta la posibilidad de que algunas áreas de este servicio puedan ser privatizadas, “es algo que se analiza, no se descarta, todavía no lo hemos definido, pero sí lo estamos analizando”.

Y es que comentó que son los municipios más grandes, donde se presenta mayormente esta problemática de botaderos a cielo abierto en lugares no adecuados, lo que genera contaminación.

Entre otros, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y la zona conurbada en el sur del estado; agregando que ya están considerando algunas capacitaciones con los nuevos funcionarios municipales, para los temas de medio ambiente.

“Estamos trabajando en el diagnóstico, tenemos muchos tiraderos clandestinos, hemos estado también trabajando en el área de Banobras para poder tener algunos recursos e implementar algunos proyectos”, comentó.

Por Perla Reséndez