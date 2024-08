Aparecen “7 soles” en el cielo de China y sorprende a miles

La tarde del lunes, miles de personas en la ciudad de Chengdu, al suroeste de Sichuan en China, quedaron sorprendidas y creyeron estar viendo el fin del mundo luego de que en el cielo se registrara un extraño fenómeno que fue captado por varias personas y del que no han encontrado explicación.

El inquietante momento fue observado por varios habitantes del lugar que no dudaron en grabarlo con sus teléfonos celulares ante lo increíble que resultó, y es que en medio del atardecer aparecieron 7 soles en el cielo, algo que incluso resulta inconcebible para las leyes de la física y la gravedad.

Seven "suns"🌞appeared in the sky of Chengdu, SW #China 's Sichuan on Monday. The stunning phenomenon is likely a result of light refraction and scattering. pic.twitter.com/iN4ejMlbIT

En las fotografías y videos que rápidamente inundaron las redes sociales, se observa cómo efectivamente son 7 soles los que aparecen en el crepúsculo, uno de tras del otros entre las nubes del atardecer, sin embargo, se aprecia que algunos están difuminados, por lo que muchos coincidieron en que podría tratarse de un fenómeno producido por la refracción de la luz.

En tanto, las imágenes resultan realmente inquietantes, sobre todo porque para muchas personas es la primera ocasión en la que presenciaron algo semejante, y es que, de acuerdo con la ciencia, no es posible que un sistema solar tenga más de una estrella, en este caso el sol, y de ser así, prácticamente se estaría hablando de un apocalipsis.

¿Por qué se vieron 7 soles en el cielo de China?

Sin embargo, todo tiene una explicación lógica y por más fascinante que parezca, efectivamente la aparición de 7 soles en el cielo de China estaría relacionado con la refracción y dispersión de la luz, un fenómeno que hace posible la aparición de arcoíris durante o después de la lluvias, cuando la luz del sol atraviesa las finas gotas de agua.

La refracción y la dispersión de la luz son fenómenos ópticos que ocurren cuando la luz interactúa con diferentes medios y materiales. Ambos son fundamentales para entender cómo percibimos la luz y los colores en nuestro entorno.

Amazing! Double suns in #Chengdu , China. On July 18, Mr.Xiao took pictures on his way to work in Chengdu, Sichuan. 🌞There are “two suns” in the sky at the same time. The appearance of “double suns” may be an atmospheric optical phenomenon “parhelion”. 📷Douyin/Xiao Yi An pic.twitter.com/a1pnTn2fp7

