Mujer relata su sufrimiento tras contagiarse de viruela del mono

PERÚ.- Una mujer utilizó sus redes sociales para exponer el sufrimiento que vive después de contagiarse de la viruela del mono. En un video de minuto y medio, expone las verdaderas consecuencias que conlleva contraer esta enfermedad, la cual fue declarada emergencia sanitaria de nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de una mujer originaria de Perú que ha atravesado días agotadores por su infección. “No puedo dormir, no puedo sentar, no puedo acostar”, se queja en la publicación. Las declaraciones de la joven han preocupado a varios internautas, especialmente a la población peruana. No obstante, se recomienda consultar el monitoreo virológico de las autoridades con tal de identificar las zonas de alto riesgo.

De acuerdo con el video, la joven se contagió hace tres días, por lo que los síntomas han presentado significativos avances en su cuerpo. Así mismo, aseguró que la fiebre ha aumentado con el pasar de las horas y el sarpullido se ha esparcido paulatinamente a través de su cuerpo, hasta llegar a su cabeza.