AMLO envía nota diplomática a EU tras declaraciones de la Reforma Judicial

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores envió un extrañamiento al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar por su declaración “desafortunada” e “imprudente” en el sentido de que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y el T-MEC. Enfatizó que no se puede repetir ese tipo de declaraciones para respetar la soberanía de México.

“Últimamente han habido, como tú lo señalas, actos o esa falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar de ayer. Pero ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento”, afirmó.

AMLO responde a declaraciones de Ken Salazar

“Y yo desde luego que sostengo lo que vio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que sólo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos”, manifestó.

Después, pidió que se proyectara en la pantalla el documento.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos”, leyó.

El presidente López Obrador dijo que la presentación de la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial es una acción que se da en el marco de lo que establece la Constitución.

“El gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia, verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos”, expresó.

Salazar expresó su inconformidad contra la reforma judicial

López Obrador acusó que Estados Unidos mantiene una actitud injerencista.Señaló que “es parte de los contrastes que se dan en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro. Durante muchos años, ya lo hemos explicado, además es parte de la historia de nuestro país, Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América, desde que definen lo de la doctrina Monroe”.

“En tal virtud, la declaración del Embajador de los Estados Unidos de

América expresando una postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos”, se lee en la carta.

AMLO enviará nota diplomática a Canadá

El presidente Andrés Manuel López Obrador también cuestionó las declaraciones del embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, quien señaló que inversionistas de su país externaron preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial.

En la mañanera, lo calificó de “lamentable”.Señaló que en el caso del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, y sus declaraciones de que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y el T-MEC, es el vocero del Departamento de Estado.

Clark expresó su respeto por la soberanía de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores enviará una nota diplomática por las declaraciones del embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, en torno a la reforma Poder Judicial, agregó el presidente.

Afirmó que es “propaganda” e “intromisión” los señalamientos de del embajador de Canadá, Graeme C. Clark y del de Estados Unidos, Ken Salazar, quien dijo que la elección directa de jueces es un riesgo para la democracia y afecta la relación comercial entre ambos países.

“Y no sé si se dan cuenta cómo se armoniza Estados Unidos y Canadá, que también es lamentable, que esto no es Ken, Ken es el vocero, esto es el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Y Ken no es… Aquí está también, reforma judicial, riesgo para relación comercial en el tratado, Ken Salazar”, dijo.

