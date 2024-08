Critican a Werevertumorro por comentario contra Briggitte y Gala

MÉXICO.- Briggitte Bozzo y Gala Montes son dos de las participantes más queridas en “La Casa de los Famosos México”, por ello, fanáticos no dudaron en defenderlas del comentario lanzado por Werevertumorro en redes sociales. El youtuber fue blanco de críticas y algunos internautas le recordaron la fuerte polémica que enfrentó cuando su expareja, la también influencer Fernanda Blaz, destapó su infidelidad y una supuesta deuda.

Tunden a Werevertumorro por comentario contra Briggitte y Gala

“Manden un carrito pa’ decirle a Briggitte y a Gala que dejen de hacer acentos. Paro”, escribió el influencer en su cuenta de X, antes Twitter, luego del divertido momento que protagonizaron las actrices en el programa. Fanáticos reaccionaron de inmediato lanzando fuertes críticas contra Werevertumorro recordando la infidelidad a Fernanda Blaz y supuesta deuda que le dejó tras su ruptura.

“La opinión de infieles como tú no importan”, “Le hubieran mandado uno a Fernanda Blaz de que le estabas ching**** su dinero”, “Te mandamos un carrito a ti para que dejes de estar ching****”, “Ahorita no andamos haciendo favores a infieles”, “Pues no lo veas, como si nos importara lo que tú quieres”, “Todos dicen que te retires porque no se sabe qué es lo que haces”, “Dónde se vota para sacarlo”, “Traen más ángel y gracia que tú” y “Págalo con el dinero que te robaste”, fueron algunos de los comentarios.

Así destapó Fernanda Blaz la infidelidad de Werevertumorro

Fernanda Blaz y Gabriel Montiel, como es le nombre de pila del youtuber, protagonizaron una de las rupturas más polémicas en redes sociales. Y es que la influencer compartió un video en su cuenta de YouTube donde destapa la infidelidad con Sofía Zavala y el supuesto robo de dinero, así como una fuerte deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que el creador de contenido le habría dejado tras su ruptura.

“Yo vivía en una realidad alterna, pensaba que la persona con la que estaba era super linda. No me daba cuenta, no me daba cuenta porque confiaba, porque yo estaba enamorada (…) Me enteré que estaba ya con alguien más cuando cortamos y eso fue lo que les digo que me impactó, o sea, el darme cuenta que ya llevaba más de dos años y medio con la persona que está”, dijo Blaz sobre la infidelidad.

