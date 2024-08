Filtran foto de Karely Ruiz con el supuesto papá de su hija

MÉXICO.- Este fin de semana todos los reflectores voltearon a ver a Karely Ruiz, quien reveló que está esperando a su primer bebé, un anuncio que llegó tan sólo unas horas antes de la revelación de género en el que la influencer se enteró que será mamá de una niña y aunque los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar, también existen muchas dudas de quién es el papá de la primogénita de la modelo.

La noche de este sábado en medio de la fiesta con la que la famosa se enteró que tendrá una bebita, realizó un e vivo donde precisamente le cuestionaron lo anterior; sin embargo, la reacción de ella no fue la mejor ante las también críticas que recibió. Durante su live dijo que no se podía embarazar sola, pero evitó dar detalles de la identidad del sujeto. Pero en redes se ha hecho viral una foto en la que se ve al novio de Karely Ruiz y con quien supuestamente estaría casada.

Cabe recordar que este verano se hicieron virales unas fotos de la mom to be en lo que sería su boda, aunque esto no lo confirmó ella ni sus cercanos, las imágenes coincidían con las características físicas y los tatuajes de la influencer. Ahora que anunció su embarazo, se dice que Johnny Echeverría sería su esposo y además el padre de su bebé. Lo anterior ha cobrado mucha fuerza, especialmente en TikTok, donde ya hay clips hablando sobre quién es este misterioso joven.

Fueron los tiktokers Eddy Nieblas y Dayane Chrissel, quienes compartió la foto donde se ve a Karely Ruiz junto a su supuesto esposo Johnny Echeverría en la fiesta de revelación de género; la imagen muestra a la pareja frente al arreglo con globos y a él abrazándola y poniendo su mano sobre la pancita de embarazo. De acuerdo con el experto en farándula, se trata de un DJ que actualmente se encuentra retirado y alejado del foco mediático.