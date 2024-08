El pasado viernes 16 de este mes de agosto, saque unas copias en una papelería que quedaba a escasos 100 metros de mi casa.

Además de que quedaba muy convenientemente ubicada para mí, deban muy buen servicio y siempre estaban atentos a apoyarte.

Al día siguiente, el sábado, venia de mi caminata cuando me llamo la atención la cortina metálica de la papelería estaba cerrada, eso me llamó mucho la atención.

La papelería daba servicio prácticamente todos los días del año, de lunes a viernes estaba abierta de las 7:00 de la mañana a las 9:00 de la noche, los domingos abrían a las 11:00 de la mañana y cerraban a las 4;00 de la tarde, estaba tratando de recordar a qué hora abrían los sábados cuando una voz me sacó de mis cavilaciones diciéndome: “La cerraron anoche”, era uno de mis vecinos el que me había dicho eso. De pronto, al ver nuevamente el local de la papelería entendí que es lo que me llamaba la atención, todos los letreros que anunciaban al negocio habían sido retirados.

Intrigado, le pregunte a mi vecino, “¿Por qué vecino?, ¿Qué pasó?”, “Ya no pudieron pagar el piso y les dijeron que si no estaba cerrada hoy la quemarían”, “Caray -dije- ¿Por qué no lo denunciaron a las autoridades?”, “Son los mismos” me contestó. Me puse a investigar un poco acerca de casos de extorsión donde estuvieran involucradas las autoridades y el hallazgo fue impresionante. Algunos casos específicos han sido:

En 2018 un caso de personal de la Policía Federal que el secuestro de empresarios en Puebla: Se arrestó a varios agentes de la Policía Federal por secuestrar y extorsionar a empresarios en Puebla.

En 2019 se descubrió que varios funcionarios y empresarios estaban involucrados en una red de extorsión que cobraba “cuotas de protección” a constructores y dueños de propiedades.

El 22 de diciembre de 2022 un viajero rumano fue detenido junto con 28 personas más durante 2 horas y agentes del INM les exigieron pagar 4 mil dólares por persona.

Finalmente, este turista pago el dinero que les exigían. Posteriormente compartió su mala experiencia a través de una publicación en TikTok.

Posteriormente las autoridades emitieron un informe donde decía que el en la entrevista había dicho que se iba quedar un mes en Cancún y que tampoco contaba con dinero o tarjeta de crédito.

El turista desmintió lo publicado por INM y dijo que él planeaba vacacionar solo una semana, contaba con hotel reservado, el boleto de regreso a Madrid y dos tarjetas bancarias de España.

En 2022 se desmembró una red de extorsión en el transporte público de la Ciudad de México: Se arrestó a varios policías y funcionarios por su participación en una red de extorsión que cobraba “cuotas de protección” a los conductores de autobuses y taxis.

En julio de 2024, el blog de datos e incidencia política de REDIM, Derechos de infancia y adolescencia en México se informó que 188 personas menores de 18 años fueron víctimas de extorsión en México con la colusión de autoridades.

Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el cobro por extorsión a comercios representa hasta el 20% de sus utilidades, esto con la complicidad de autoridades. El 25 de julio la cadena OXXO cerró 191 tiendas en Nuevo Laredo Tamaulipas por problemas de inseguridad, principalmente de extorsión.

El 19 de agosto de 2024 Heineken anunció el cierre de 12 tiendas Six y un centro de distribución en Soto La Marina, Tamaulipas por problemas de inseguridad entre los que se encuentra la extorsión donde se sospecha de participación de autoridades.

La extorsión en México es un problema grave y complejo que involucra a los delincuentes y, por supuesto también autoridades corruptas, de otra manera no se entendería porque ha proliferado tanto. Mi vecino tenía razón: Son los mismos.