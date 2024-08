Una ‘et’ en SLP

En el Senado de la República, los 2 millones 822 mil 255 habitantes de San Luis Potosí estarán representados por una legisladora extra terrestre, quien nació en Ciudad Juárez (Chihuahua); pero está avecindada en la ciudad de Reynosa (Tamaulipas), vive en Mission, Texas (EU) y hace turismo político.

Esto, porque el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidió su inclusión como candidata suplente de Ruth Miriam González Silva –esposa del mandatario potosino José Ricardo Gallardo Cardona (a) ‘El Pollo’–, por la vía plurinominal en el proceso electoral, donde también fue candidata de mayoría relativa –igual que Maki Esther Ortiz Domínguez, aunque ésta por Tamaulipas–, y, tras ganar la justa, optó en ocupar el escaño uninominal, a fin de que la chihuahuense asumiera la vacante.

Obviamente, la decisión de la señora González Silva no le agradó a su suplente en la candidatura de mayoría relativa (Virginia Zúñiga Maldonado) porque ésta sí es natural de SLP; y ha colaborado, con el mentado ‘Pollo’ y su cónyuge (durante años), tanto en el Ayuntamiento de Soledad Graciano Sánchez (saqueado por Gallardo Cardona) como en el sistema DIF-SLP –donde incluso ocupó la dirección general–, coordinando el mar de eventos que dan sustento a la popularidad de la señora Ruth Miriam, hasta el grado de haber arrasado, prácticamente, en las urnas.

Lo mismo tal decisión disgustó a la clase política estatal y a los grupos de interés, por considerar insólito que una política extra terrestre sea quien, en el Senado, los represente, cuando en los 58 municipios del estado poca gente sabe de ella y menos quienes la han tratado.



El corrido

Por conducto de los medios de comunicación masiva –las redes sociales y prensa audiovisual e impresa–, los potosinos se han enterado de que Maki fue militante del Partido Acción Nacional (PAN) de 1994 al 2021, ocupando en representación del membrete albiceleste los siguientes cargos: regidora, diputada federal, senadora, subsecretaría (federal) de Salud y alcaldesa de Reynosa, en dos ocasiones.

Luego se alió a Movimiento Regeneración Nacional (morena), pues su pretensión era ser candidata gubernamental del membrete guinda –eso fue en 2021–, pero falló en su intento, ya que la encuesta le favoreció al doctor Américo Villarreal Anaya, entonces senador de la República.

De cualquier forma, impugnó la candidatura ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acusando una ‘simulación’ en ese proceso interno. Pero la Sala Superior del TEPJF desechó todas las impugnaciones e inconformidades presentadas por ella, al declararlas inoperantes.

Américo se convirtió en gobernador y el escaño senatorial fue ocupado por su suplente, Faustino López Vargas, quien falleciera en un accidente el 8 de octubre del 2022, así que hubo necesidad de convocar a una elección extraordinaria para designar al sustituto.

Ahí también se anotó Maki.

Y de nuevo, perdió.

Esta vez ante su vecino José Ramón Gómez Leal, alias el ‘JR’.

Y también se inconformó ante el TEPJF.

Antes, en el 2021 fue echada del PAN junto a su vástago Carlos Víctor Peña Ortiz, porque su otrora compañero en el Senado y para ese entonces mandatario estatal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se negó a su pretensión de retener la alcaldía de Reynosa a través de su retoño.

En este 2024, Maki buscó la candidatura al Senado, por morena. Pero al no lograrla entonces negoció, con el PVEM, para aventurarse, al lado de Eugenio Javier Hernández Flores, como candidata (en segunda fórmula) y, de paso, ser ubicada como suplente a un escaño plurinominal, porque sólo así tendría oportunidad de colarse a la cámara alta.

Ya lo hizo, pero representando a una entidad donde no la conocen. Ni la hacen en el mundo, pero será su representante.

¡Qué ofensa para el pueblo potosino!



Lo que viene

En el entendido de que morena contemple una candidatura femenina, para la renovación gubernamental del 2028, en alianza o sin ella con el PVEM y el Partido del Trabajo (PT), Maki seguramente redoblará su movimiento en todo Tamaulipas en cuanto se instale como senadora.

Es decir, aprovecharía su posición legislativa para tener presencia, en la entidad y fuera de ésta, adelantándose a los tiempos.

Para ello utilizaría recursos de la presidencia municipal de Reynosa en manos de su vástago Carlos Víctor.

Y, por supuesto, pretendería el beneplácito de la presidenta de México (Claudia Sheinbaum Pardo) argumentando que, su quehacer legislativo, va encaminado a contribuir a la construcción del segundo piso de la 4T.

Lo estimo porque sé, bien lo sé, que Maki no da paso sin huarache.

Su astucia ha sido, y es, notoria.



Cicuta

De los nueve diputados federales tamaulipecos que se instalarán el día uno de septiembre próximo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ninguno es garantía de nada.

Al menos, no, respecto al cabildeo y propuestas para que al estado los recursos federales se incrementen (en el próximo presupuesto) y que sean, al menos, considerados los proyectos de inversión para la infraestructura al discutirse el reparto del pastel.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com