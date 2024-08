Adrián Marcelo pide trabajo a Televisa como conductor o actor

MÉXICO.- Adrián Marcelo, el influencer y youtuber regiomontano conocido por su estilo irreverente y su presencia en redes sociales, ha revelado recientemente sus ambiciones profesionales en el mundo de la televisión. En una confesión sincera y directa, Marcelo ha manifestado su deseo de trabajar en Televisa, tanto de conductor como actor. Este anuncio llega en un momento crucial, dado que su participación en el reality show “La Casa de los Famosos México” ha sido objeto de intensas críticas y controversias.

Marcelo, quien inicialmente era uno de los favoritos del público para ganar el reality, ahora que está en peligro de abandonar La Casa de los Famosos México, hace esta fuerte declaración, pues, desea tener el terreno planchado por si este domingo 1 de septiembre abandona la competencia, sin embargo, no tiene idea que de salir no tendrá muy buen recibimiento.

En recientes declaraciones, Adrián Marcelo dejó claro su interés en ser parte de la programación de Televisa. Durante un momento de soledad en La Casa de los Famosos México, el influencer expresó su deseo de convertirse en conductor en alguno de los espacios de la cadena. Además de su interés en la conducción, Marcelo no descarta la posibilidad de explorar la actuación

“Me gustaría mucho seguir trabajando para Televisa, ojalá me den una oportunidad haciendo lo que me gusta, platicar con las personas, conectar, entrevistar, ¿por qué no?, incluso que me den una oportunidad de actuar…”, Dijo Adrián Marcelo