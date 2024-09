Wendy Guevara y Angelique Boyer recrean el “Estamos perdidas”

Wendy es una de las personalidades de las redes sociales más importantes en la actualidad. Su actitud y el ser auténtica en redes sociales ha hecho que se gane el corazón de millones en todo el país. Lo que pocos recuerdan es aquella frase que la volvió famosa en redes junto con Kimberly. En esta ocasión, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México recreó aquella frase viral con una de las actrices más reconocidas y querida de todo México.

A través de redes sociales se volvió viral un video en el que se puede ver a Wendy junto a Angelique Boyer. En dicho clip las famosas decidieron recrear la frase que llevaría al estrellato a Guevara con el paso de los años. El video en el que aparece la panelista en las galas de La Casa de los Famosos y la actriz se volvió viral al poco tiempo de estar en internet.

Wendy Guevara y Angelique Boyer recrean el video de “estamos perdidas”

Wendy y Angelique aprovecharon unos segundos para grabar ese pequeño clip que está dando la vuelta en redes sociales y causando furor entre los fans de ambas. Se tiene que mencionar que todo lo que hace la influencer termina por ser tendencia, si se le suma la cara de unas de las actrices más queridas tiene el éxito asegurado.

“Porque entre ser o no ser nosotros estamos perdidas”, dijo Boyer a lo que Wendy se le sumó diciendo “Perdidas, perdidas, perdidas”, con voz de hombre.

La reacción en redes sociales

En menos de 24 horas de estar en TikTok, para ser más precisos en la cuenta de lcdf2mexico2, ya cuenta con más de 170 likes y 1.3 millones de reproducciones. Se tiene que mencionar que el cli fue compartido horas antes de que comenzara la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México.

Los fans de Boyer y de Wendy no dudaron en reaccionar con mensajes de amor para las dos famosas. Algunos reconocieron que Angelique se ve como toda una muñequita. Otros aseguran que no ha cambiado desde que hizo ‘Teresa’. Pero como todo en redes sociales no son cosas positivas, algunos usuarios recordar a Ricardo Peralta y aseguraron que no estará contento de verlas juntas.

“La Ricarda no va a soportar verlas juntas”, “Por qué Angelique Boyer parece una muñequita desde Teresa…”, “Angelique tiene que, 20 años??”, “Madre Teresa con la madre de México”, “Hermosas”, y muchos otros comentarios donde les demuestran todo el cariño y afecto que le tienen a las famosas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO